Andrea Valdiri vuelve a dar de qué hablar por el costoso regalo que recibió su hija Adhara

Adhara recibió un lujoso regalo de Navidad que llamó la atención y desató comentarios hacia Andrea Valdiri.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Andrea Valdiri mostró el lujoso regalo de Navidad que recibió su hija Adhara
Andrea Valdiri mostró el obsequio de Navidad que emocionó a su hija menor. (Foto: Canal RCN)

Andrea Valdiri se apoderó recientemente de las tendencias en Colombia al mostrar los lujosos regalos que recibió en Navidad, así como los obsequios para sus hijas.

¿Cuáles fueron los lujosos regalos que Andrea Valdiri presumió junto a sus hijas?

La barranquillera, a través de sus redes sociales, mostró los regalos que recibió en esta Navidad, así como los que les dio a sus dos hijas; sin embargo, el obsequio de Adhara fue el que más llamó la atención de sus seguidores.

En un video que circula en redes sociales y que fue compartido por fans de la familia de la influencer y bailarina, se ve a la pequeña de cuatro años, fruto de su relación con el cantante Lowe León, muy emocionada al ver el obsequio.

El regalo, envuelto en papel brillante de color amarillo y con una caja de gran tamaño, sorprendió visiblemente a la niña, quien, con la mano en el rostro y mirando a su mamá, no podía creer lo que había debajo.

Andrea Valdiri mostró el lujoso regalo de Navidad que recibió su hija Adhara
Andrea Valdiri mostró el obsequio de Navidad que emocionó a su hija menor. (Foto: Canal RCN)

Con la ayuda de Isabella, la hija mayor de Andrea Valdiri, retiraron la caja y la pequeña no paraba de sonreír ni de saltar al ver el lujoso regalo.

¿Cuál fue el regalo de Navidad para Adhara, la hija de Andrea Valdiri?

Se trata de un carro eléctrico con apariencia de cuatrimoto, llantas anchas de color rosado y un diseño inspirado en un buggy de dunas, que llamó de inmediato la atención de los seguidores.

Por supuesto, Adhara no se quedó con las ganas y de inmediato estrenó su carro en la sala de la casa, mientras su hermana intentaba sostener algunas cosas para evitar que se rompieran, en medio de la emoción de la niña por su regalo.

Así como ella, en esta Navidad Andrea Valdiri también recibió un regalo muy costoso de una reconocida marca internacional.

Andrea Valdiri mostró el lujoso regalo de Navidad que recibió su hija Adhara
Andrea Valdiri mostró el obsequio de Navidad que emocionó a su hija menor. (Foto: Buen día, Colombia)

Y como era de esperarse, los elogios no se hicieron esperar hacia la pequeña de 4 años y hacia la barranquillera, quien siempre se ha mostrado muy generosa al cumplirles los deseos a sus hijas.

Además, muchos recordaron cuando la influencer cuando le regaló un apartamento a su hija mayor, Isabella, confirmando que en su familia los obsequios suelen ser tan especiales como lujosos.

 

