Manuela Gómez reveló remodelación de su casa con vista a la ciudad y le dicen "millonaria" | VIDEO

Manuela Gómez, de La casa de los famosos Colombia, hizo un recorrido del inmenso hogar que se encuentra construyendo, lo cual desató opiniones.

Omar Murcia Salazar
Manuela Gómez
Manuela Gómez reveló remodelación de su casa con vista a la ciudad y le dicen "millonaria"

Manuela Gómez está terminando de finiquitar todos sus preparativos para ingresar el próximo lunes 12 de enero de 2026 a La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué Manuela Gómez ha estado con poco ánimo?

La influencer ha estado triste, pues se despidió antes de Año Nuevo de su hija de apenas unos años, Samantha, ya que reveló que la niña estará en Estados Unidos por unos días, mientras ella llegó a Medellín a alistarse para el reality del Canal RCN.

En medio de las charlas que suele tener Manuela Gómez en historias de Instagram con sus seguidores, la exprotagonista de novela contó que no logró remodelar del todo la gran casa que está construyendo para vivir con su hija.

Manuela Gómez
¡Manuela Gómez no volverá a ver a su hija! Así se despidió la participante de La casa de los famosos

Sin embargo, la influenciadora hizo un recorrido del recinto, el cual fue calificado como una "mansión". Además, tiene una inmensa vista a la ciudad, entre otros más detalles.

¿Cómo es la gran casa de Manuela Gómez?

"Bueno la casa no la pude terminar, vean esto como quedó... Vean esto es el parqueadero, así quedó la casa, estaban arreglando como el piso, no hay nada más que hacer, la verdad", dijo Manuela Gómez.

Enseguida, abrió la puerta inteligente de su propiedad, se puede observar en el recorrido la cocina que, por ahora, no ha remodelado, después la creadora de contenido comentó que amplió el corredor, implementó una gran pared y reveló la gran vista panorámica que tiene desde la comodidad de su hogar.

"Ahí va a ser la zona húmeda, esto va en concreto, yo ya tenía la idea, aquí va una pérgola. Ahí se va a seguir avanzado mientras yo no estoy presente, espero que todo quede súper lindo... Vean esta paz, esta tranquilidad, dónde voy a encontrar esto, en La casa de los famosos no es", recalcó Manuela Gómez.

 

¿Qué le dijeron a Manuela Gómez por su casa?

En efecto, el hogar que está construyendo la ahora participante de La casa de los famosos Colombia es de admirar, muy extenso, y por eso los internautas la felicitaron e incluso la ven como un ejemplo a seguir.

No obstante, del otro lado de la balanza, hay quienes dicen que la influencer ya tendría mucho dinero, como una "millonaria", para entrar al reality del Canal RCN.

Manuela Gómez
Manuela Gómez reveló que ya está lista para La casa de los famosos Colombia
