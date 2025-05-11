Karina García sorprende con su confesión sobre su expareja: “Salí con un boricua en estos días”

La modelo paisa Karina García sigue dando de qué hablar en La Mansión de Luinny. Esta vez, la exintegrante de La casa de los famosos Colombia sorprendió al hablar sobre el amor y sus exparejas con otra participante del reality internacional, y dejó claro que no se refería a Andrés Altafulla.

¿Qué dijo Karina García sobre su expareja en el reality internacional?

La influencer, reconocida por su participación en La casa más famosa, y por su vida sentimental, recordó su relación con el cantante barranquillero Andrés Altafulla, con quien vivió un romance mediático durante y después del reality colombiano.

Aunque su historia de amor duró varios meses fuera del programa, hace un tiempo se confirmó su ruptura.

En esta nueva conversación dentro del reality internacional, Karina sorprendió al abrir su corazón y contar que no solo lo que siente sino además sobre su expareja.

Karina García habló sin filtro de sus exparejas. (Foto: Canal RCN)

En medio de la conversación, le contó a su compañera del reality lo que piensa del amor y de esas “cosquillitas en el estómago” que la hacen sentir bien: “A mí me gusta mucho sentirlo y disfrutarlo”.

La otra participante de este reality internacional de Republica Dominicana le preguntó si solo le gustaban los hombres colombianos; por lo que la modelo paisa habló sin filtro y contó que hace poco salió con un boricua.

“Yo he viajado mucho. Yo estuve con un boricua en estos días, pero yo dije que no porque no me interesaba que ellos supieran”, dijo Karina García.

Además, confesó que los nativos de Puerto Rico son muy cariñosos y caballerosos, sin embargo, dijo que la mayoría de sus exparejas han sido colombianos.

¿Qué dijo Karina García sobre su situación sentimental?

Karina García además le confesó a su compañera dominicana que le gustaría tener una relación sentimental con alguien de otra cultura, y agregó que un dominicano no estaría nada mal.

Su compañera, entre risas, le respondió que los hombres de República Dominicana son “fuego”.

Por supuesto, esta conversación fue compartida en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral y generó críticas hacia la modelo paisa.

Entre los comentarios se encontraban: “Se había demorado” o “Ese cuento me parece haberlo escuchado antes cuando estaba en La casa decía que nunca había estado con un costeño”.