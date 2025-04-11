Patricia Grisales se quebró en reto de salvación de MasterChef: “Hice lo que me salió del corazón”

En un reciente reto de salvación de MasterChef Celebrity Colombia, cuatro cocineras debían presentar su mejor plato inspirado en su familia y así conseguir un lugar en el anhelado top 7, sin embargo, a Patricia Grisales los nervios le jugaron una mala pasada.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón se despidió de sus compañeros tras anunciar su retiro de La mansión de Luinny

¿Qué le pasó a Patricia Grisales en el reto de salvación de MasterChef Celebrity?

Desde que comenzó el reto, la actriz no se sentía bien de salud y reveló el dolor que la aquejaba, por lo que la presentadora Claudia Bahamón se ofreció a ayudarla a cargar los alimentos en la despensa para que no hiciera mayor esfuerzo.

Además, confesó que percibía un ambiente tenso, pues solo cuatro cocineras debían enfrentarse: Carolina, Violeta, Michelle y ella, lo que evidenció lo nerviosa que estaba.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón es sancionada tras romper las reglas en La mansión de Luinny

Y aunque era un plato colombiano inspirado en las mamás de las cuatro, pero llevado a la alta cocina, la actriz escogió uno que le recordaba a su progenitora y expresó que no se sentía muy inspirada en los últimos días.

“No me he sentido muy conectada, pero bueno, voy a batallar hasta el último momento”, dijo con los ojos llorosos.

Durante la cocinada se notó muy insegura; sin embargo, al presentar su plato en el atril no le fue mal: los chefs destacaron, como siempre, su sazón e incluso elogiaron el emplatado.

Pese a eso, ella confesó entre lágrimas: “Yo hice lo que me salió del corazón, no sé si me alcance para salvarme”, dijo. Además, confesó que estaba muy sensible por esos días.

Patricia Grisales no pudo contener las lágrimas en pleno reto de MasterChef Celebrity. (Foto: Canal RCN)

¿Cuáles fueron las reacciones de sus compañeros ante el bajonazo de Patricia en MasterChef?

Los tres cocineros que estaban en el lounge —Valentina Taguado, Alejandra Ávila y Pichingo— notaron los nervios y lo triste que se veía la actriz.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Claudia Bahamón da mala noticia sobre la ausencia de Raúl Ocampo en Masterchef Celebrity

Y aunque destacaron que la idea del plato de Patricia no era mala, Valentina dijo que es mejor hacer algo sencillo, mientras que Alejandra aseguró que de pronto no era el reto para ese plato.

Por supuesto, Pichingo apostó a que ella ganaba el reto, pero Michelle y Violeta se llevaron el ‘cachete’ de Rausch, lo que dejó a la actriz en riesgo y la obligará a cocinar nuevamente en el reto de eliminación junto con Violeta y Carolina.