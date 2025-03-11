Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón es sancionada tras romper las reglas en La mansión de Luinny

Así reaccionó Yina Calderón tras ser sancionada en el reality La mansión de Luinny.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderón en La mansión de Luinny
Yina Calderón recibió fuerte sanción en La mansión de Luinny/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón recibió una fuerte sanción luego de incumplir las reglas en La mansión de Luinny tras protagonizar fuerte agarrón con una participante conocida como 'La diabla'.

¿Qué pasó entre Yina Calderón y La diabla?

Ambas presentaron algunas diferencias y tuvieron una gran discusión en la que terminaron forcejeando un muñeco. El momento fue tan fuerte que la producción tuvo que intervenir para separarlas y que no pasara a mayores.

Yina Calderón recibe sanción

¿Qué sanción recibió Yina Calderón?

Luinny reunió a todos los participantes y en medio de su visita les anunció a las participantes la fuerte sanción que decidió imponerles por haber cumplido las reglas de sobrepasar el contacto no permitido.

Luinny sanciona a Yina Calderón

Luinny hizo poner de pie a Yina Calderón y Jessica Stonem 'La diabla' y le informó que debían estar posadas juntas durante la noche.

"Esto en La mansión no está permitido el tema de agr*dirse y llegar a tocarse (...) es una decisión tomada y espero la entiendan. Son sancionadas Yina y Jessica y esta noche deberán dormir esposadas la una de la otra", expresó.

Les indicó que debían ponerse de acuerdo dónde dormir y con sus demás actividades en la noche, deseándoles que ojalá pudieran arreglarse.

Yina Calderón aclaró que por su mente nunca pasó intentar agr*dir a su compañera, recordando que en La casa de los famosos Colombia tuvo varios conflictos, peor nunca llegó a pasar los límites.

¿Qué reacciones generó la sanción para Yina Calderón y La diabla?

Tras la revelación, varios de sus compañeros se mostraron asombrados por la decisión que tomó Luinny con ellas tras el altercado que protagonizaron.

Por su parte, los internautas destacaron la sanción tan difícil que les pusieron, mientras que otros indicaron que fue una sanción muy tranquila.

Por ahora, Yina Calderón sigue entreteniendo a sus fanáticos con su participación en La mansión de Luinny, la cual ha dado bastante de qué hablar, pues la empresaria no solo ha presentado diferencias con 'La diabla', sino también con Chanel y Karina García, quien dejó en claro que no le interesa volver a ser su amiga.

