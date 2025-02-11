Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Andrea Valdiri arremetió contra Laura Jaramillo y ella respondió

Andrea Valdiri y Laura Jaramillo tuvieron fuerte cruce de palabras luego de revivirse su polémica.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Andrea Valdiri y Laura Jaramillo
Andrea Valdiri le responde a Laura Jaramillo/Canal RCN

La influenciadora Andrea Valdiri se pronunció sobre palabras de Laura Jaramillo sobre ella, donde confesó que le gustaría enfrentarse contra la barranquillera en un ring de boxeo si le ofrecen buen dinero.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Laura Jaramillo sobre Andrea Valdiri?

La hermana de la modelo Sofía Jaramillo revivió dicha polémica entre ambas, tildándola nuevamente de "moza", pues recordemos que ambas protagonizaron una controversia años atrás debido a la relación que sostuvo Andrea Valdiri con el futbolista Michael Ortega, exesposo de Laura Jaramillo.

Andrea Valdiri contra Laura Jaramillo

¿Cómo reaccionó Andrea Valdiri tras las declaraciones de Laura Jaramillo?

La creadora de contenido realizó una videollamada con la Jesuu y otro influenciador, donde hablaron al respecto y ella confesó que en su momento fue a enfrentar a Laura Jaramillo y ella se le escondió; además de desmentir que intervino en al relación de ellos.

"Eso es algo que le falta un pedazo y que la gente nunca pudo aclarar y yo no voy a aclarar una mond* porque yo le di fama a ella hace 10 años y yo no revivo muert*s. En este momento no estoy haciendo favores a nadie", dijo.

Artículos relacionados

¿Laura Jaramillo le respondió a Andrea Valdiri?

La empresaria le contestó por medio de sus redes sociales, reiterando que ella sí se metió en su matrimonio y que nunca fue a buscarla como asegura.

Laura Jaramillo le respondió a Andrea Valdiri

"¿En qué momento uno le sale a deber a las mozas? el título de moza te lo pusiste tú, responsabilidad mía no es y por qué te ofendes si además de ti las gracias (...) que te ofendas por algo que sabes que hiciste ya es un nivel de descaro tenas, no entiendo en qué momento una moza se empodera tanto que le termina tirando a la que un día fue la esposa", dijo.

En cuanto a que no la volverá famosa, Laura le indicó que la que no era nadie hace 10 años era ella y que gracias a dicha polémica es que se dio a conocer.

Artículos relacionados

Por ahora, los internautas están a la espera de lo que pueda seguir pasando entre ellas y si llegarían a enfrentarse de verdad.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García dejó claro que ya no permitirá que la traten ma Karina García

Karina García advierte que no volverá a permitir malos tratos: “esa mujer no existe”

Karina García fue contundente al hablarles a sus seguidores y les confesó que ya no existe esa mujer que se dejaba tratar mal.

Yina Calderón discusión en La mansión de Luinny Yina Calderón

Yina Calderón tuvo fuerte encontrón con participante, se lanzaron cosas y la producción intervino

Yina Calderón protagonizó fuerte discusión con La diabla en La mansión de Luinny y así quedó registrado.

La toxi costeña

La Toxi Costeña reapareció tras operase y así luce ahora

La Toxi Costeña se mostró luego de haberse realizado una intervención para mejorar su apariencia.

Lo más superlike

Natti Natasha dio a luz a su segunda hija, Dominique Isabelle. Natti Natasha

Natti Natasha presenta a su segunda hija: así fue su emotivo nacimiento

La cantante dominicana compartió un emotivo video del nacimiento de su hija Dominique Isabelle, lleno de amor y felicidad.

Falleció importante diseñador de modas que trabajó con Gloria Trevi y tenía una orden de captura reciente por una grave acusación. Talento internacional

Muere famoso diseñador de moda, Héctor Terrones, quien tenía orden de captura por un grave delito

Curiosidades

¿Qué significa hurgarse la nariz?, según la psicología

Fiscalía de México dio nuevos detalles del asesinato de B-King y Regio Clown Talento nacional

Fiscalía de México dio nuevos e impactantes detalles sobre el caso de B-King y Regio Clown

Raúl Ocampo junto a Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity: Raúl Ocampo ganó importante ventaja secreta, así reaccionó