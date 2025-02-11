Andrea Valdiri arremetió contra Laura Jaramillo y ella respondió

La influenciadora Andrea Valdiri se pronunció sobre palabras de Laura Jaramillo sobre ella, donde confesó que le gustaría enfrentarse contra la barranquillera en un ring de boxeo si le ofrecen buen dinero.

¿Qué dijo Laura Jaramillo sobre Andrea Valdiri?

La hermana de la modelo Sofía Jaramillo revivió dicha polémica entre ambas, tildándola nuevamente de "moza", pues recordemos que ambas protagonizaron una controversia años atrás debido a la relación que sostuvo Andrea Valdiri con el futbolista Michael Ortega, exesposo de Laura Jaramillo.

¿Cómo reaccionó Andrea Valdiri tras las declaraciones de Laura Jaramillo?

La creadora de contenido realizó una videollamada con la Jesuu y otro influenciador, donde hablaron al respecto y ella confesó que en su momento fue a enfrentar a Laura Jaramillo y ella se le escondió; además de desmentir que intervino en al relación de ellos.

"Eso es algo que le falta un pedazo y que la gente nunca pudo aclarar y yo no voy a aclarar una mond* porque yo le di fama a ella hace 10 años y yo no revivo muert*s. En este momento no estoy haciendo favores a nadie", dijo.

¿Laura Jaramillo le respondió a Andrea Valdiri?

La empresaria le contestó por medio de sus redes sociales, reiterando que ella sí se metió en su matrimonio y que nunca fue a buscarla como asegura.

"¿En qué momento uno le sale a deber a las mozas? el título de moza te lo pusiste tú, responsabilidad mía no es y por qué te ofendes si además de ti las gracias (...) que te ofendas por algo que sabes que hiciste ya es un nivel de descaro tenas, no entiendo en qué momento una moza se empodera tanto que le termina tirando a la que un día fue la esposa", dijo.

En cuanto a que no la volverá famosa, Laura le indicó que la que no era nadie hace 10 años era ella y que gracias a dicha polémica es que se dio a conocer.

Por ahora, los internautas están a la espera de lo que pueda seguir pasando entre ellas y si llegarían a enfrentarse de verdad.