Karina García recibió lujoso regalo de hombre casado en La mansión de Luinny y su reacción es viral

La influenciadora Karina García protagonizó un particular momento en 'La mansión de Luinny' luego de que uno de los participantes le hiciera un costoso obsequio.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso presentador de televisión sale del clóset a sus 54 años: "esto es algo que no se escoge"

¿Qué regalo recibió Karina García en La mansión de Luinny?

La creadora de contenido recibió un obsequio por parte del su compañero de reality Cristian Casablanca, quien ha manifestado abiertamente lo "hermosa" que le parece la paisa y con quien se involucraría en el programa en caso de estar soltero, pues está casado.

El hombre le llevaba un perfume de una reconocida marca, avaluado en mil dólares, pero Karina García no quería recibirlo.

"No sé si aceptaste este regalo. Tú eres un hombre comprometido y yo soy muy respetuosa. No, no, me da pena, tú eres casado", le expresó.

Artículos relacionados Karina García Karina García tuvo su primer conflicto en 'La mansión de Luinny', esto pasó

¿Karina García recibió el regalo de Carlos Casablanca en La mansión de Luinny?

El participante le insistía en que recibiera el regalo, pues se lo entregaba no por nada malo, sino porque la admiraba y sentía aprecio hacia ella.

En dicho momento estaba presente la participante Chanel, quien se ha llevado bien con Karina García y le detalló que lo recibiera.

"No, cógelo m*ldita, cógelo, que no te dé pena. No importa (que sea casado) te lo están regalando, te vale mil dólares, cállate", le dijo.

Karina García, al parecer, lo aceptó, pero le envió un mensaje a la esposa del participante para que no malinterprete la situación.

En medio de sus actividades, el hombre también le quiso bailar a Karina García y ella no quiso aceptar, reiterando que él es un hombre casado y no quiere problemas al respecto.

Artículos relacionados Ana María Estupiñán Ana María Estupiñán será mamá, así reveló que está en embarazo

Por ahora, la influenciadora Karina García sigue disfrutando de su participación en el reality, mostrándose alejada de Yina Calderón y creando nuevas amistades y también rivalidades, pues ya tuvo una discusión con el participante Axel buenísimo.

Hasta el momento, la paisa es la participante que más apoyo ha obtenido de sus fanáticos, según se mostró en el reality, por lo que, ella ha expresado el agradecimiento que tiene con sus fieles admiradores por todo el cariño que le manifiestan.