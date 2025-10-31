Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García tuvo su primer conflicto en 'La mansión de Luinny', esto pasó

Karina García protagonizó una discusión con el influenciador Axel buenísimo en La mansión de Luinny.

Karina García en la mansión de luinny
Karina García ya tendría rival en La mansión de Luinny/Canal RCN

La influenciadora Karina García ya tendría un rival en 'La mansión de Luinny', reality en el que se encuentra en República Dominicana junto a Yina Calderón.

¿Cómo fue el primer conflicto de Karina García en La mansión de Luinny?

La creadora de contenido participó de una de las dinámicas del programa, en el que debían pasar al frente de sus compañeros y estos debían realizarle varias preguntas.

Karina García discutió con Axel buenísimo

En medio de la actividad, la paisa tuvo que elegir entre ella u otra persona del reality que quisiera que no estuviera, a lo que señaló que sería el influenciador 'Axel buenísimo', quien momentos después de su llegada se fue en su contra.

Los famosos tuvieron un incómodo momento, en el que el youtuber le señaló a la exparticipante de La casa de los famosos Colombia que "las lindas no ganaban".

¿Cómo fue la discusión de Karina García con Axel en La mansión de Luinny?

Tras dar su razón, lo interrogó de frente sobre por qué le había dicho eso si ella no tiene anda en su contra, a lo que él le dio sus argumentos, generando discusión con Karina García, quien lo contradijo.

Karina García le respondió a Axel buenísimo

"Aquí no se vino a ser lindo, se vino a destruir, destruye, estos son tus enemigos, todos quieren llevarse el premio, solo se gana destruyendo", le expresó el hombre.

Ante sus palabras, Karina García fue contundente con él y le indicó que ella no solo estaba por linda y que no estaba de acuerdo con él que para ganar se tenía que destruir a los demás.

"Quién te dijo que yo vine a ser linda, yo sé por qué vine acá, yo vine a luchar, yo tengo personalidad, actitud, no tengo solo belleza. No mi amor, no solo se gana destruyendo, estás equivocado, esa película tuya no te la compro", le contestó.

Tras lo ocurrido muchos internautas han opinado al respecto, donde algunos han indicado que quizás él se fue contra Karina García luego de revelar que está interesado en la empresaria Yina Calderón, quien no tiene relación con la paisa.

