Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ana María Estupiñán será mamá, así reveló que está en embarazo

La actriz Ana María Estupiñán reveló la reacción de su esposo y de sus allegados tras conocer la noticia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Ana María Estupiñán en embarazo
Ana María Estupiñán será mamá por primera vez/Canal RCN

La actriz Ana María Estupiñán, conocida por su más reciente personaje de Michelle Durango en la exitosa producción del Canal RCN ‘Rigo’, reveló a sus millones de fanáticos que se encuentra en embarazo, fruto de su matrimonio con Matti Bylin.

Artículos relacionados

¿Ana María Estupiñán está en embarazo?

A través de sus redes sociales, la actriz confirmó a sus seguidores que está en la dulce espera de un bebé, destacando que de todos los personajes que ha interpretado en la vida este es el más importante para ella.

Ana María Estupiñán en embarazo

"Después de meses de espera y muchas emociones, por fin puedo compartirles algo que ha transformado mi vida. Este proyecto no es como los anteriores… ustedes lo van a amar tanto como yo", escribió.

Por medio de su canal de YouTube, donde suma miles de suscriptores, reveló un video en el que se mostró haciéndose la prueba de embarazo y dio a conocer la reacción de su esposo al conocer la noticia y la de todos sus seres queridos, familiares y amigos.

En la grabación su esposo también dedicó unas emotivas palabras, demostrando su gran felicidad por convertirse en padre.

“Hace unas semanas nuestra vida era como siempre, café por la mañana, por la tarde, trabajo, audiciones y sueños compartidos, pero de repente, una palabra, la noticia que nos dejó con el corazón latiendo a mil, ‘vamos a ser papás’”, agregó.

Artículos relacionados

¿Cuántos meses de embarazo tiene Ana María Estupiñán?

De acuerdo con los datos revelados en el video, la actriz estaría en su quinto mes de embarazo, pues dará a luz a su bebé el próximo mes de febrero del 2026.

Ana María Estupiñán espera bebé

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el embarazo de Ana María Estupiñán?

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde los llenaron de halagos por esa gran noticia y los felicitaron por la pronta llegada de su bebé, que se desconoce si es niño o niña, además de su nombre, pues solo lo nombran como baby Bylin Estupiñán.

Artículos relacionados

Cabe recordar que, la actriz contrajo matrimonio con Matti Bylin en el año 2019 luego de varios años de noviazgo y más de 10 años de amistad.

Según reveló la actriz en varias entrevistas, se conocen desde muy jóvenes y siempre se dio una amistad entre ellos, la cual se transformó y surgió un romance, el cual permitió que actualmente estén conformando una gran familia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hermana de B-King rompió el silencio con emotivo mensaje Talento nacional

Hermana de B-King compartió emotivo mensaje al recordar al cantante: “abracen a sus hermanos”

La hermana de B-King conmovió a sus seguidores al compartir un sentido mensaje lleno de nostalgia y amor.

Aida Victoria Merlano, Juan David Tejada Aída Victoria Merlano

Juan David Tejada, expareja de Aída Merlano sorprende al revelar el origen de sus ingresos

Juan David Tejada decidió poner fin a las especulaciones y reveló en redes sociales de dónde proviene realmente su dinero.

Alma Influencers

Médium asegura haberse contactado con Baby Demoni y revela impactante destino de su alma

El joven médium, quien dice que es un 'ángel real', dio sorprendentes explicaciones sobre Baby Demoni. "La desvivieron", dijo.

Lo más superlike

Talento nacional

Ricardo Vesga sorprendió al revelar sí estaría en La casa de los famosos Colombia 3: Esto dijo

Ricardo Vesga sorprendió al hablar sobre la posibilidad de entrar a tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Feid sorprende con radical cambio de look. Feid

Feid sorprende con radical cambio de look y divide opiniones en redes: así se ve el novio de Karol G

El premio que podría ganar Yina Calderón y Karina García en República Dominicana Karina García

Este es el millonario premio que podrían llevarse Karina García y Yina Calderón en "La mansión de Luinny"

Mujer durmiendo Salud

¿Cuál es la mejor técnica para quedarse dormido rápidamente?, según la IA

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada