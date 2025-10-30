Ana María Estupiñán será mamá, así reveló que está en embarazo

La actriz Ana María Estupiñán, conocida por su más reciente personaje de Michelle Durango en la exitosa producción del Canal RCN ‘Rigo’, reveló a sus millones de fanáticos que se encuentra en embarazo, fruto de su matrimonio con Matti Bylin.

¿Ana María Estupiñán está en embarazo?

A través de sus redes sociales, la actriz confirmó a sus seguidores que está en la dulce espera de un bebé, destacando que de todos los personajes que ha interpretado en la vida este es el más importante para ella.

"Después de meses de espera y muchas emociones, por fin puedo compartirles algo que ha transformado mi vida. Este proyecto no es como los anteriores… ustedes lo van a amar tanto como yo", escribió.

Por medio de su canal de YouTube, donde suma miles de suscriptores, reveló un video en el que se mostró haciéndose la prueba de embarazo y dio a conocer la reacción de su esposo al conocer la noticia y la de todos sus seres queridos, familiares y amigos.

En la grabación su esposo también dedicó unas emotivas palabras, demostrando su gran felicidad por convertirse en padre.

“Hace unas semanas nuestra vida era como siempre, café por la mañana, por la tarde, trabajo, audiciones y sueños compartidos, pero de repente, una palabra, la noticia que nos dejó con el corazón latiendo a mil, ‘vamos a ser papás’”, agregó.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Ana María Estupiñán?

De acuerdo con los datos revelados en el video, la actriz estaría en su quinto mes de embarazo, pues dará a luz a su bebé el próximo mes de febrero del 2026.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el embarazo de Ana María Estupiñán?

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde los llenaron de halagos por esa gran noticia y los felicitaron por la pronta llegada de su bebé, que se desconoce si es niño o niña, además de su nombre, pues solo lo nombran como baby Bylin Estupiñán.

Cabe recordar que, la actriz contrajo matrimonio con Matti Bylin en el año 2019 luego de varios años de noviazgo y más de 10 años de amistad.

Según reveló la actriz en varias entrevistas, se conocen desde muy jóvenes y siempre se dio una amistad entre ellos, la cual se transformó y surgió un romance, el cual permitió que actualmente estén conformando una gran familia.