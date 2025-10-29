Hija de Marbelle respondió a aspirante de La casa de los famosos sobre que se metió en su relación

Rafaella, hija de Marbelle, se pronunció luego de que aspirante de La casa de los famosos Colombia al acusara de haberse involucrado en su relación.

¿Qué dijo aspirante de La casa de los famosos Colombia sobre Rafaella?

La modelo Clara Diago detalló que no le gustaría encontrar en La casa de los famosos Colombia en caso de que llegue a entrar a la cantante y actriz Rafaella debido a que ella se habría metido en su noviazgo con Miguel Thor.

"Ella fue una persona que se metió en mi relación actual sabiendo que yo existía, eso es una falta total", expresó en entrevista en 'Qué hay pa' dañar'.

¿Cómo reaccionó Rafaella tras las acusaciones de Clara Diago en su contra?

La artista decidió reaccionar en redes sociales desmintiendo a la modelo y revelando audios en conversación con Miguel Thor, donde este señala que efectivamente no tuvieron nada y pidiéndole disculpas por las declaraciones de su novia.

"No tengo, ni he tenido ningún vínculo sentimental con el hombre al que se me intenta relacionar (no necesito destruir a nadie para brillar, mi brillo viene del trabajo, de los hechos y de la verdad", escribió.

En un de los chats ella le dice al hombre que no va a permitir que si ella ingresa al reality lo haga a costillas de ella, indicándole que le pide que maneje esa situación en pareja y que su nombre no esté más en boca de ella.

Él en otro chat le responde que ya habló con ella y que le pidió que no volvería a mencionar, indicándole que si llega a ingresar lo haga por mérito propio y no por estar hablando de ella.

"No soy de este tipo de personas, pero de verdad espero sea la única y última vez que me pronuncio al respecto o me veré obligada a tomar cartas sobre el asunto", agregó Rafaella.

Tras dicha revelación, Clara Diago no se ha pronunciado más sobre el tema y continúa haciendo su respectiva campaña para que voten por ella y pueda entrar a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.