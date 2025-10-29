Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hija de Marbelle respondió a aspirante de La casa de los famosos sobre que se metió en su relación

Hija de Marbelle reveló audios con la pareja de la aspirante de La casa de los famosos Colombia desmintiéndola.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García

Rafaella, hija de Marbelle, se pronunció luego de que aspirante de La casa de los famosos Colombia al acusara de haberse involucrado en su relación.

Artículos relacionados

¿Qué dijo aspirante de La casa de los famosos Colombia sobre Rafaella?

La modelo Clara Diago detalló que no le gustaría encontrar en La casa de los famosos Colombia en caso de que llegue a entrar a la cantante y actriz Rafaella debido a que ella se habría metido en su noviazgo con Miguel Thor.

Clara Diago arremete contra Rafaella

"Ella fue una persona que se metió en mi relación actual sabiendo que yo existía, eso es una falta total", expresó en entrevista en 'Qué hay pa' dañar'.

¿Cómo reaccionó Rafaella tras las acusaciones de Clara Diago en su contra?

La artista decidió reaccionar en redes sociales desmintiendo a la modelo y revelando audios en conversación con Miguel Thor, donde este señala que efectivamente no tuvieron nada y pidiéndole disculpas por las declaraciones de su novia.

Rafaella le respondió a Clara Diago con audios

"No tengo, ni he tenido ningún vínculo sentimental con el hombre al que se me intenta relacionar (no necesito destruir a nadie para brillar, mi brillo viene del trabajo, de los hechos y de la verdad", escribió.

En un de los chats ella le dice al hombre que no va a permitir que si ella ingresa al reality lo haga a costillas de ella, indicándole que le pide que maneje esa situación en pareja y que su nombre no esté más en boca de ella.

Él en otro chat le responde que ya habló con ella y que le pidió que no volvería a mencionar, indicándole que si llega a ingresar lo haga por mérito propio y no por estar hablando de ella.

"No soy de este tipo de personas, pero de verdad espero sea la única y última vez que me pronuncio al respecto o me veré obligada a tomar cartas sobre el asunto", agregó Rafaella.

Artículos relacionados

Tras dicha revelación, Clara Diago no se ha pronunciado más sobre el tema y continúa haciendo su respectiva campaña para que voten por ella y pueda entrar a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Melissa Gate

Reviven video de Melissa Gate diciendo que este año no iría a más realities con fuertes críticas

Melissa Gate enfrenta críticas luego de que revivieran un video en el que aseguraba que no participaría en más realities.

Ella es la famosa cantante que se “involucró” en la relación de una aspirante de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Ella es la famosa cantante que se “involucró” en la relación de una aspirante de La casa de los famosos Colombia

Famosa cantante rompió el silencio tras las declaraciones de Clara Diago al “involucrarse” en su actual relación en el pasado.

Baby Demoni, baño, muerte Influencers

Salen a la luz inéditas imágenes del baño donde habrían encontrado a Baby Demoni

Las fotografías del lugar tienen elementos que serían pruebas para identificar lo que le ocurrió a Baby Demoni antes de morir.

Lo más superlike

Aida Victoria Merlano con orzuelo Aída Victoria Merlano

¿Qué es un orzuelo, afección que sufrió Aida Victoria Merlano, y cómo tratarlo?

Estos son los cuidados que se debes tener para sanar un orzuelo, afección que tuvo Aida Victoria Merlano.

Juan Fernando Quintero lanza colección de ropa inspirada en la Comuna 13 Talento nacional

Juan Fernando Quintero lleva la Comuna 13 al mundo de la moda: así es su nuevo emprendimiento

Él es el guapo hijo de Paola Cospi, aspirante de La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Él es el guapo hijo de Paola Cospi, aspirante de La casa de los famosos 3

Paola Jara y Jessi Uribe presumen en redes regalos del baby shower de su hija Emilia Paola Jara

Paola Jara reveló cual es la fotografía que piensa recrear cuando nazca su bebé

Iker Millonario se conmueve con video de su mamá. Karol G

Iker Millonario rompe en llanto tras emotivo homenaje de sus seguidores a su mamá fallecida