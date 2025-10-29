Yina Calderón arremetió sin filtro contra Juan Pablo Llano

La empresaria Yina Calderón le contestó al actor Juan Pablo Llano luego de que este lanzara una reflexión sobre la fama actualmente.

¿Qué dijo Juan Pablo Llano sobre la fama?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, compartió una imagen en la que decidió cuestionarse sobre las personas que se están haciendo famosas hoy en día, según él sin nada de talento.

"Hoy la fama no necesita talento. Solo ruido. No canta. No baila. No actúa. No crea nada de valor… pero los medios le dan pantalla como si fuera ejemplo. Y lo peor no es eso: es que hay niños soñando con ser iguales. Qué mal estamos cuando la fama vale más que el mérito”, escribió.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón tras las palabras de Juan Pablo Llano?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia tomó el mensaje para ella y algunas celebridades que han dado de qué hablar en redes sociales en los últimos meses luego de que varios internautas relacionaran su mensaje de la misma manera.

Por medio de sus historias compartió un video en el que le dejó un mensaje asegurando que él está olvidado.

"Que no cantamos, no bailamos, no actuamos, no creamos, según este personaje, pero algo debemos de tener para que nosotros estemos vigentes y usted en el olvido", dijo.

Asimismo, indicó que si el público y le prensa les dan pantalla es porque algo debe gustar de ellos y "eso que gusta usted no lo tiene".

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde algunos coincidieron con la influenciadora, mientras que otros o tardaron en apoyar al actor y criticarla a ella.

Por ahora, el actor Juan Pablo Llano no se ha pronunciado más al respecto y Yina Calderón sigue dando de qué hablar entre sus fanáticos tras su reciente viaje a República Dominicana para participar a un reality de dicho país en el que además estará junto a la influenciadora paisa Karina García.

Por lo pronto, continúa con sus controversiales comentarios sobre diferentes personalidades.