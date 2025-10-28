Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Violeta Bergonzi lanzó dura pulla en redes tras reciente reto de MasterChef: “Sí, tú, la sapa”

Violeta Bergonzi no se guardó nada y lanzó fuerte mensaje en sus redes sociales tras reciente reto de MasterChef Celebrity.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Violeta Bergonzi envió contundente mensaje a seguidora que la crítica
Violeta Bergonzi no se guardó nada y lanzó fuerte mensaje tras reto de MasterChef. (Foto: Canal RCN)

La presentadora Violeta Bergonzi se convirtió en protagonista de redes sociales tras lanzar una fuerte pulla durante un reciente reto de MasterChef Celebrity Colombia.

¿Qué dijo Violeta Bergonzi tras reciente reto en MasterChef Celebrity?

Violeta compartió en sus redes sociales, donde suma cientos de seguidores, un video realizando una tarea con su hijo, estaba viendo el reciente capítulo de MasterChef.

La presentadora sin dudar hizo un crudo comentarios mientras estaban los cocineros en el atril presentado los platos en un reciente reto de salvación en el que se encontraban Pichingo, Alejandra, Carolina, Raúl y Ricardo.

“En donde yo pasé al atril y los tres chefs me ayuden a sacar la Panna Cotta, a decorarla y desmoldarla, le pusieron que la hoja de plátano… ahí donde hubiese sido la mía”, y se quedó callada unos segundos.

Por lo que de nuevo Violeta no dudó en expresar su molestia:

“Ah bueno, ahí si te quedas callada no… Sí vos, la sapa, que todo el tiempo me vacea por redes”, afirmó sin filtró.

Y sin dudar Violeta Bergonzi dejó ver su admiración por Pichingo con una emotiva imagen en la que expresó su cariño: “Te admiro y sabes cuánto te quiero, Pichingo, ¡care chimb@!”, escribió en sus redes tras conocer que ganó el reto.

Violeta Bergonzi envió contundente mensaje a seguidora que la crítica
Violeta Bergonzi no se guardó nada y lanzó fuerte mensaje tras reto de MasterChef. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Violeta Bergonzi comentó el reciente reto de salvación de MasterChef?

Aunque Violeta no tuvo que cocinar en ese reto porque en dos desafíos anteriores había ganado, siendo la primera en pasar al top 8.

En esta ocasión, los participantes enfrentaban un reto de salvación donde solo uno podía evitar el riesgo de eliminación en el que debían presentar una réplica impecable del plato asignado por los tres jurados: Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belen Alonso.

Pichingo logró destacar con una Panna Cotta que, según los jueces, estuvo casi a la perfección pasando directo al balcón y asegurando su puesto en el codiciado top 8 de la competencia.

Siendo así, en un nuevo reto de MasterChef Celebrity Colombia se conocerá quien, entre Carolina Sabino, Raúl Ocampo, Alejandra Ávila y Ricardo Vesga abandonará la cocina más importante del mundo.

 

Violeta Bergonzi envió contundente mensaje a seguidora que la crítica
Violeta Bergonzi no se guardó nada y lanzó fuerte mensaje tras reto de MasterChef. (Foto: Canal RCN)
