La reconocida actriz y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia, Daniela Tapia, habló en una reciente entrevista sobre su deseo de convertirse en mamá y lo que quiere para hacerlo realidad.

¿Qué dijo Daniela Tapia sobre ser mamá?

En una reciente conversación para el podcast de la periodista Eva Rey, la actriz habló sobre sus planes profesionales, pero también abrió su corazón y compartió detalles sobre si vida personal.

La actriz, que actualmente se alista para el estreno de una nueva serie en la que participó, habló sobre su decisión de congelar óvulos, motivada por su deseo de convertirse en mamá. También confesó que aún no sabe si será madre soltera.

“No sé, no estoy convencida todavía de eso, pero sí me encantaría ser madre en el plan A: encontrar una pareja, que haya amor, que tengamos perros y también contar con una señora que me ayude”, expresó Daniela Tapia.

En cuento a congelar óvulos la actriz y exparticipante de MasterChef contó que lo ha hecho dos veces, que según dijo “entre más óvulos puedas congelar va a haber muchas más oportunidades de tener un bebé”.

Daniela Tapia revela su deseo de ser madre en reciente entrevista. (Foto: Canal RCN)

También contó que la parte más difícil del proceso fue la emocional, ya que para preparar el cuerpo es necesario recibir hormonas, lo que la hizo sentirse más sensible y vulnerable.

“Estuve tres meses llorando”, confesó Daniela Tapia.

¿En qué nuevo proyecto está trabajando Daniela Tapia?

La actriz, quien ha participado en numerosas producciones nacionales e internacionales, hará parte de la próxima serie de Netflix Simplemente Alicia, cuyo estreno está previsto para noviembre de 2025.

Y es que no solo es recordada por participar en telenovelas sino por su participación en la quinta temporada de Masterchef Celebrity Colombia y fue una de las finalistas en la que ganó la actriz Carolina Acevedo.

En esta final presentó un menú de tres tiempos que fue bien recibido por los chefs, pero a pesar de esto el puntaje final no la favoreció.

Tras la final, expresó su gratitud por el amor y el apoyo que recibió durante su participación, en la que se destacó por ser una mujer valiente y resiliente.