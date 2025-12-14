Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hija mayor de Andrea Valdiri impactó con su debut como modelo, así fue su primera sesión

Isabella Valdiri, hija mayor de Andrea Valdiri causó furor en redes sociales tras mostrar su gran talento y destreza para el mundo del modelaje.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esta es la nueva faceta de la hija mayor de Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

Andrea Valdiri, una de las mujeres que constantemente acapara la atención en redes sociales, recientemente se mostró emocionada y orgullosa de presumir la nueva faceta de su hija mayor, quien hace poco se estrenó como modelo para una nueva campaña de navidad.

Artículos relacionados

 

¿Qué hizo la hija mayor de Andrea Valdiri? Su nueva faceta sorprendió en redes

A través de su cuenta de Instagram, en donde la influenciadora acumula millones de seguidores, presumió la sesión de Isabella y dejó el siguiente mensaje: "Te amo mi mona, nuevo post".

Artículos relacionados

Allí, se puede apreciar con lujo de detalle el carrusel de fotografías que compartió la misma Isabella en su cuenta personal en donde además de mostrar el resultado de una fantástica sesión de fotos, también se refirió a este nuevo mundo en el que apenas está iniciando.

Artículos relacionados

"A mi corta edad estoy explorando mis talentos, aprendiendo del proceso y construyendo sueños junto a mi familia. Hoy no solo son fotos, es creer en mí y en todo lo que puedo llegar a ser.", fueron las palabras que la menor agregó a la descripción del post que rápidamente alcanzó miles de corazones.

¿Cómo es la nueva faceta de modelo de la hija de Andrea Valdiri?

Así mismo, Isabella no dudó en expresar su agradecimiento a su mamá por el atuendo que utilizó en esta ocasión y a su hermanita Adhara quien fue su asistente a lo largo de esta jornada.

En las instantáneas, la hija mayor de la creadora de contenido barranquillera, se puede apreciar luciendo un exótico traje de dos piezas que está hecho en tela de peluche. Además, posó a la cámara desde diferentes ángulos y es espacios diferentes alusivos a la época de fin de año.

Andrea Valdiri posando a la cámara.
Isabella Valdiri deslumbró en sesión fotográfica. Foto | Canal RCN.

¿Cuántos años tiene la hija mayor de Andrea Valdiri?

Además de mostrarse orgullosa por los pasos.que está dando su hija a su corta edad, Valdiri comentó la publicación reiterándole su amor a la menor y dejando ver la ilusión que le hace saber que ya casi cumplirá años.

"Te amo mi mona, preparando para tus 15 el otro año, Dios mío", aseguró. Por supuesto, seguidores de la bella adolescente inundaron las imágenes con comentarios amorosos en los que elogiaron su evidente belleza.

Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
Andrea Valdiri presumió la nueva faceta de su hija. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lina Tejeiro atraviesa uno de los momentos más dolorosos a nivel personal Lina Tejeiro

El doloroso adiós de Lina Tejeiro a su perrito Romeo: "la casa se siente muy vacía sin ti"

Lina Tejeiro reveló muy devastada la muerte de su mascota Romeo, quien la acompañó por más de ocho años.

La Jesuu aseguró que se arrepiente de lo que sucedió en la noche que bailó con Yeferson Cossio La Jesuu

La jesuu sorprendió con cercano baile con Yeferson Cossio: "me da pena hablar de lo que hice anoche"

La creadora de contenido La Jesuu dejó sin palabras a más de uno con un inesperado video junto a Yeferson Cossio en sus redes sociales.

Valentina Ferrer le regaló a J Balvin uno de los momentos más emotivos de su carrera artística J Balvin

Valentina Ferrer le dio la sorpresa del año a J Balvin en pleno concierto y hasta lo hizo llorar

Valentina Ferrer se llevó el protagonismo en el concierto del antioqueño en Bogotá y lo hizo conmoverse frente a millones de asistentes.

Lo más superlike

Cristiano Ronaldo debutaría en Fast and Furious Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo debutaría en el cine en la famosa saga ‘Fast & Furious’: esto se sabe

¡De la Champions a Hollywood! Vin Diesel reveló que tiene un papel para Cristiano Ronaldo en la próxima película de ‘Fast & Furious’.

'El Gato' Baptista reveló que padece del síndrome de la cueva Salud

¿Qué es el síndrome de la cueva que padece el actor ‘El Gato' Baptista?

J Balvin se sinceró previo a su concierto en El Campín J Balvin

J Balvin rompió el silencio previo a su concierto en El Campín y dejó emotivo mensaje

Muere la actriz Béatrice Picard, la voz de Marge Simpson Talento internacional

Fallece reconocida actriz de doblaje de 'Los Simpson': ¿de quién se trata?

Belinda lanza “Heterocromía” y nos deja ver un lado más maduro de su música. Belinda

Belinda se sincera sobre su estado sentimental tras el lanzamiento de "heterocromía"