Hija mayor de Andrea Valdiri impactó con su debut como modelo, así fue su primera sesión

Andrea Valdiri, una de las mujeres que constantemente acapara la atención en redes sociales, recientemente se mostró emocionada y orgullosa de presumir la nueva faceta de su hija mayor, quien hace poco se estrenó como modelo para una nueva campaña de navidad.

¿Qué hizo la hija mayor de Andrea Valdiri? Su nueva faceta sorprendió en redes

A través de su cuenta de Instagram, en donde la influenciadora acumula millones de seguidores, presumió la sesión de Isabella y dejó el siguiente mensaje: "Te amo mi mona, nuevo post".

Allí, se puede apreciar con lujo de detalle el carrusel de fotografías que compartió la misma Isabella en su cuenta personal en donde además de mostrar el resultado de una fantástica sesión de fotos, también se refirió a este nuevo mundo en el que apenas está iniciando.

"A mi corta edad estoy explorando mis talentos, aprendiendo del proceso y construyendo sueños junto a mi familia. Hoy no solo son fotos, es creer en mí y en todo lo que puedo llegar a ser.", fueron las palabras que la menor agregó a la descripción del post que rápidamente alcanzó miles de corazones.

¿Cómo es la nueva faceta de modelo de la hija de Andrea Valdiri?

Así mismo, Isabella no dudó en expresar su agradecimiento a su mamá por el atuendo que utilizó en esta ocasión y a su hermanita Adhara quien fue su asistente a lo largo de esta jornada.

En las instantáneas, la hija mayor de la creadora de contenido barranquillera, se puede apreciar luciendo un exótico traje de dos piezas que está hecho en tela de peluche. Además, posó a la cámara desde diferentes ángulos y es espacios diferentes alusivos a la época de fin de año.

Isabella Valdiri deslumbró en sesión fotográfica. Foto | Canal RCN.

¿Cuántos años tiene la hija mayor de Andrea Valdiri?

Además de mostrarse orgullosa por los pasos.que está dando su hija a su corta edad, Valdiri comentó la publicación reiterándole su amor a la menor y dejando ver la ilusión que le hace saber que ya casi cumplirá años.

"Te amo mi mona, preparando para tus 15 el otro año, Dios mío", aseguró. Por supuesto, seguidores de la bella adolescente inundaron las imágenes con comentarios amorosos en los que elogiaron su evidente belleza.