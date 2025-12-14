Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón rompió el silencio sobre Karina García y reveló si habrá reconciliación, esto dijo

Yina Calderón no se guardó nada frente a Karina García durante una conversación que sostuvo con el dominicano Luinny.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón y Karina García en La casa de los famosos Colombia.
Esto dijo Yina Calderón sobre Karina García. Foto | Canal RCN.

U

na vez más Yina Calderón fue tema de conversación en redes sociales, en esta oportunidad tras referirse a Karina García, a quien se refirió durante una entrevista que sostuvo con Luinny.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre su amistad con Karina García?

En este espacio, la polémica creadora de contenido habló sin titubeos sobre la modelo antioqueña dejando ver su opinión sobre la mujer que, hace un par de meses, era parte de su círculo más cercano. "Karina es una mujer noble, que tu le puedes decir muchas cosas y ella es noble", señaló.

Frente a las declaraciones de Calderón, el mismo Luinny aseguró que una de sus misiones en el más reciente reality en el que ambas participaron, fue justamente ayudar a que se diera la reconciliación, pues recordemos que la amistad que las dos tenían se fracturó durante su participación en La casa de los famosos Colombia.

¿Yina Calderón habló de una posible reconciliación con Karina García? Esto dijo

Ante el interés del dominicano en que Calderón y Garcia hicieran las paces, Yina fue clara al mencionar que es muy poco probable que ellas dos vuelvan a ser cercanas como lo fueron en su momento.

"Nosotras amigas como tal no creo que volvamos a hacer porque ella tiene un circulo social diferente al mio, unas metas diferentes a las mías y va por un camino que no es igual al mio", afirmó.

Yina Calderón y Karina García en La casa de los famosos Colombia.
Yina Calderón habló sin filtros sobre Karina García. Foto | Canal RCN.

De acuerdo con la empresaria de fajas, ella podría ser amiga de otras personalidades como La Toxi Costeña o Cristal, además, insistió en que Karina vive en un mundo que no es similar al de ella, "si te das cuenta somos muy diferentes", agregó la creadora de contenido.

¿Por qué se terminó la amistad de Yina Calderón y Karina García?

Aunque gran parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia las dos exparticipantes eran muy cercanas, incluso conformaron un grupo denominado 'Las Chicas fuego' junto a La Toxi Costeña y Lady Tabares, la realidad es que su amistad terminó rompiéndose cuando Yina decidió irse en su contra y hacerla a un lado por estrategia de juego, pues así lo confirmó ella misma durante una conversación que sostuvo con WestCol.

Yina Calderón y Karina García en La casa de los famosos Colombia.
Yina Calderón se sinceró sobre su relación con Karina García. Foto | Canal RCN.

Hoy en día, ambas se mantienen enfocadas en sus proyectos personales y todo parece indicar que, pese a no ser amigas, ese conflicto quedó en el pasado.

