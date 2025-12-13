Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón presumió su excéntrica casa: así es por dentro

En las últimas horas, la influenciadora Yina Calderón aprovechó para mostrarle a sus seguidores el lugar en el que vive con lujo de detalles.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025 - Vivienda lujosa.
Así es la casa de Yina Calderón. Foto | Canal RCN - Freepik-

Yina Calderón, una de las personalidades que con frecuencia se encuentra en el centro de la polémica, nuevamente llamó la atención en redes sociales, y no precisamente por alguna opinión controversial, pues en esta ocasión lo hizo al presumir el lugar en el que vive.

¿Cómo es la casa de Yina Calderón? La influencer la presumió

A través de una de sus cuentas oficiales de Instagram, la creadora de contenido colombiana apareció para contarles a sus seguidores que por estos días está dedicada a las labores de su hogar. Sin embargo, segundos después tomó la iniciativa de mostrar con lujo de detalles su casa.

Dicho esto, arrancó presumiendo el primer nivel de la vivienda en el que se encuentra la sala principal, el comedor, la cocina y los parqueaderos. En el piso superior, contó que tiene un cuarto auxiliar para aquellas personas que van a visitarla. Además, enseñó un cuarto completo en el que está toda su ropa y sus zapatos, así como la zona de lavado.

¿En dónde vive Yina Calderón?

Al subir al siguiente nivel, es decir al tercero, la influenciadora muestra una segunda sala y más tarde su enorme habitación que ademas cuenta con un baño privado.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esta es la excéntrica vivienda de Yina Calderón. Foto | Canal RCN.

Finalmente, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia sube al cuarto piso de su vivienda, en el que se encuentra ubicado un espacio acogedor en donde comparte con sus familiares y amigos en las fechas especiales algunos asados y momentos de diversión.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la vivienda en la que vive?

Según lo comentó la también empresaria de fajas, en este momento se encuentra sola en su casa, pues la persona que hace las labores de limpieza está de vacaciones por motivo del fin de año.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón presumió su vivienda. Foto | Canal RCN.

Y aunque Calderón no reveló el lugar de Bogotá en el que está ubicado el inmueble, sí aseguró que es en un barrio popular, pues confesó que a ella le encanta poder vivir en un lugar en el que se sienta a gusto, sobre todo sí se trata de su comodidad.

