Murió modelo e influencer a sus 19 años, esto se sabe

La joven Emman Atienza se había acabado de mudar y era hija de un reconocido presentador.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Murió Emman Atienza
Muere la modelo e influencer Emman Atienza/Freepik

La modelo e influenciadora filipina Emman Atienza falleció a sus 19 años dejando un profundo dolor en sus miles de seguidores en redes sociales.

¿Qué se sabe de la muerte de Emman Atienza?

La joven Emman Atienza fue hallada sin vida en su casa en Los Ángeles, California, donde de acuerdo con la revista People los resultados forenses arrojaron que la creadora de contenido habría acabado con su propia vida, sin darse más detalles al respecto.

Su familia compartió un comunicado a través de sus redes sociales, donde confirmaron su lamentable deceso y confesaron lo doloros que ha sido este proceso.

"Con profunda tristeza compartimos el inesperado fallecimiento de nuestra hija y hermana, Emman. Trajo tanta alegría, risas y amor a nuestras vidas y a las de todos los que la conocieron. Emman tenía una forma especial de hacer que la gente se sintiera vista y escuchada, y no temía compartir su propia experiencia con la salud mental", escribieron.

Señalaron que su autenticidad los ayudó a sentirse menos solos y pidieron honrar su memoria conservando las cualidades que ella rigió como la compasión, valentía y un toque extra de bondad en su vida diaria.

¿Quién era Emman Atienza?

La joven era hija del reconocido presentador de televisión Kim Atienza y se acababa de mudar a una casa en Los Ángeles, California para dar inicio a una nueva etapa en su vida profesional y personal.

En el año 2015 comenzó a crear contenido para sus redes sociales, donde registraba parte de su estilo de vida, sus proyectos y su proceso deportivo en la gimnasia.

Contaba con miles de seguidores en redes sociales y sumaba millones de reproducciones en cada contenido que compartía, pues mínimo alcanzaba a tener dos millones de visualizaciones.

Tras su partida, miles de fanáticos y amigos reaccionaron al respecto señalando lo mucho que sentían la partida de la joven, llenándola de mensajes de cariño y agradecimiento por todos los momentos compartidos y enviando palabras de aliento, apoyo y sentido pésame a su familia en este momento tan difícil para ellos.

