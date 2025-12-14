Pipe Bueno conmovió en redes con emotiva confesión, ¿qué dijo?

Andrés Felipe Giraldo Bueno, mejor conocido como Pipe Bueno, continúa imponiéndose como una de las voces más importantes del género popular en Colombia, y muestra de su impacto en la música, recientemente llamó la atención en redes sociales tras compartir un emotivo recuerdo en el que abrió su corazón para hablar de los sueños que ha ido cumpliendo como artista.

Artículos relacionados Influencers Muere reconocida influencer tras caer de un noveno piso: era adicta a los procedimientos estéticos y tatuajes

¿Qué le pasó a Pipe Bueno en pleno concierto?

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete colombiano se mostró emocionado pero sobre todo agradecido por cada uno de los pasos que le han permitido llegar hasta este punto de su carrera, pues exactamente un año atrás, vivió un momento que quedó grabado en su memoria.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe hizo un house tour de su nueva casa tras anunciar repentina separación con Paola Jara

"Un día como hoy, hace un año, estaba cumpliendo uno de mis sueños más hermosos: el 3er Round en el Movistar Arena de Bogotá", escribió el artista.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón presumió su excéntrica casa: así es por dentro

Así mismo, aprovechó para expresar su agradecimiento a cada una de las personas que hicieron parte de este momento ta especial, "Este recuerdo también es de ustedes, ¿hacemos otro o que dicen?", agregó.

¿Por qué Pipe Bueno rompió en llano en pleno concierto?

Aunque ya pasó un año desde que vivió este inolvidable concierto, en la grabación que compartió el intérprete se puede apreciar con detalle cómo en medio del escenario dedicó unas palabras con la voz entrecortada a todo el público presente. Segundos más tarde, se llevó sus manos a los ojos para secarse las lágrimas y así poder continuar el show.

Pipe Bueno compartió emotivo recuerdo en redes. Foto | Canal RCN.

Hoy, un año después de hacer historia en la capital del país, Bueno presumió por medio de sus historias que estaba a pocos minutos de presentarse en Chiapas, Tuxtla, lugar en el que se presentó luego de ofrecer dos conciertos en Bogotá.

Recordemos que desde hace un par de meses, el cantante tomó la decisión junto a Luisa Fernanda Wde radicarse en México, esto con el fin de buscar nuevos escenarios no solo para él como artista sino para ella como creadora digital.

Pipe Bueno recordó uno de sus sueños más hermosos como cantante. Foto | Canal RCN.

Por ahora, todo indica que fue la mejor decisión para la pareja, pues, ambos están conquistando nuevos públicos con su contenido y, por su puesto, con la música.