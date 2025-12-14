Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Pipe Bueno conmovió en redes con emotiva confesión, ¿qué dijo?

El cantante Pipe Bueno se mostró conmovido en redes sociales al recordar uno de lo momentos más hermosos de su carrera artística.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Pipe Bueno en La casa de los famosos Colombia 2024.
Pipe Bueno hizo emotiva confesión sobre su carrera artística. Foto | Canal RCN.

Andrés Felipe Giraldo Bueno, mejor conocido como Pipe Bueno, continúa imponiéndose como una de las voces más importantes del género popular en Colombia, y muestra de su impacto en la música, recientemente llamó la atención en redes sociales tras compartir un emotivo recuerdo en el que abrió su corazón para hablar de los sueños que ha ido cumpliendo como artista.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a Pipe Bueno en pleno concierto?

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete colombiano se mostró emocionado pero sobre todo agradecido por cada uno de los pasos que le han permitido llegar hasta este punto de su carrera, pues exactamente un año atrás, vivió un momento que quedó grabado en su memoria.

Artículos relacionados

"Un día como hoy, hace un año, estaba cumpliendo uno de mis sueños más hermosos: el 3er Round en el Movistar Arena de Bogotá", escribió el artista.

Artículos relacionados

Así mismo, aprovechó para expresar su agradecimiento a cada una de las personas que hicieron parte de este momento ta especial, "Este recuerdo también es de ustedes, ¿hacemos otro o que dicen?", agregó.

¿Por qué Pipe Bueno rompió en llano en pleno concierto?

Aunque ya pasó un año desde que vivió este inolvidable concierto, en la grabación que compartió el intérprete se puede apreciar con detalle cómo en medio del escenario dedicó unas palabras con la voz entrecortada a todo el público presente. Segundos más tarde, se llevó sus manos a los ojos para secarse las lágrimas y así poder continuar el show.

Pipe Bueno en La casa de los famosos Colombia 2024.
Pipe Bueno compartió emotivo recuerdo en redes. Foto | Canal RCN.

Hoy, un año después de hacer historia en la capital del país, Bueno presumió por medio de sus historias que estaba a pocos minutos de presentarse en Chiapas, Tuxtla, lugar en el que se presentó luego de ofrecer dos conciertos en Bogotá.

Recordemos que desde hace un par de meses, el cantante tomó la decisión junto a Luisa Fernanda Wde radicarse en México, esto con el fin de buscar nuevos escenarios no solo para él como artista sino para ella como creadora digital.

Pipe Bueno junto a Luisa Fernanda W en el after de La casa de los famosos Colombia 2024.
Pipe Bueno recordó uno de sus sueños más hermosos como cantante. Foto | Canal RCN.

Por ahora, todo indica que fue la mejor decisión para la pareja, pues, ambos están conquistando nuevos públicos con su contenido y, por su puesto, con la música.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García y Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia 2025. Karina García

Karina García opinó sin filtros sobre la relación de Yaya Muñoz y José Rodríguez, ¿qué dijo?

La modelo e influenciadora Karina García no se guardó nada y dio a conocer si está de acuerdo con que dividan sus gastos en 50/50.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. Karina García

Karina García sorprendió al revelar si planea casarse: "no pierdo la fe"

La influenciadora Karina García, abrió su corazón para revelar sus planes a futuro y dejó ver cuál es su sueño respecto al tema sentimental.

Expareja y mamá del hijo de Sebastián Vega aseguró que su hijo Matías tenía habilidades especiales que, según sus palabras, eran un "don" o sexto sentido Sebastián Vega

Mamá del hijo de Sebastián Vega asegura que el pequeño tiene un "don" y logró identificar un ladrón

La expareja del actor Sebastián Vega dejó muy sorprendidos a los internautas al hablar sobre las habilidades especiales de su hijo.

Lo más superlike

En total, 17 artistas se sumaron a la celebración musical, convirtiendo el show en una verdadera cumbre del género urbano J Balvin

¿Quiénes fueron los invitados de J Balvin en Bogotá? Así fue el concierto

El artista paisa J Balvin marcó un hito con su concierto 'Ciudad Primavera' y se listó, según fans, entre los mejores conciertos de Colombia en el 2025.

Se viene una nueva revelación por parte del Jefe de La casa de los famosos Colombia. Conoce las pistas Johanna Fadul

Nueva revelación para La casa de los famosos dejó a Johanna Fadul con la boca abierta: ¡Mira las pistas!

'El Gato' Baptista reveló que padece del síndrome de la cueva Salud

¿Qué es el síndrome de la cueva que padece el actor ‘El Gato' Baptista?

Muere la actriz Béatrice Picard, la voz de Marge Simpson Talento internacional

Fallece reconocida actriz de doblaje de 'Los Simpson': ¿de quién se trata?

Belinda lanza “Heterocromía” y nos deja ver un lado más maduro de su música. Belinda

Belinda se sincera sobre su estado sentimental tras el lanzamiento de "heterocromía"