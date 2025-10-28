Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Reconocido actor ocultó que se convertiría en padre y ahora le da la bienvenida a su primer hijo

Un reconocido actor ocultó que sería padre por primera vez y hoy la noticia del nacimiento de su hijo da la vuelta al mundo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Reconocido actor le da la bienvenida a su primer hijo
Reconocido actor se convierte en padre, luego de ocultar su paternidad. (Foto: Freepik)

Este martes 28 de octubre, se hizo viral la noticia de que un reconocido actor se convirtió en padre, pues no había noticia de que el hombre estuviera esperando un hijo, pero de acuerdo con varios portales de noticias, al parecer, esto sería un hecho.

¿Quién es el famoso actor que ocultó que se convertiría en padre?

Se trata del famoso Capitán América, pues el actor que le dio vida a este super héroe, Chris Evans, se convirtió en padre, al parecer, el pasado sábado 25 de octubre, de acuerdo con medios de Estados Unidos.

Nace el primer hijo de Chris Evans
Chris Evans ocultó que se convertiría en padre. (AFP / Jon Kopaloff)

Luego de tres días del nacimiento del primogénito del actor, la noticia logró viralizarse en todas las redes sociales y portales de noticias, ya que Evans es uno de los talentos más cotizados no solo en Hollywood, sino por el público femenino, pues sus fanáticas están impactadas con la primicia.

¿Qué se sabe sobre el nacimiento del primer hijo de Chris Evans?

Hasta el momento, se desconocen todos los detalles del nacimiento del bebé de Chris Evans y la actriz Alba Baptista, debido a que ellos no han salido a dar una declaración pública y tampoco han mencionado nada a través de las redes sociales, lo que sí se sabe, es que el actor deseaba convertirse en padre.

Chris Evans se convierte en padre
Chris Evans mantuvo el secreto de su paternidad. (Foto: AFP)

De acuerdo con varias entrevistas, Evans había manifestado que quería conformar una familia y que el título de padre sonaba bien, pero nunca especificó que sus planes eran un sueño a corto plazo y hoy sorprende al mundo con la gran noticia.

¿Chris Evans está casado con la madre de su hijo?

El actor de 44 años, lleva 2 años casado con su colega, Alba Baptista, de 28. En 2022 empezaron a salir de forma secreta, esto para que los medios no hablaran sobre su vida privada.

En septiembre de 2023, la famosa pareja se casó en medio de una ceremonia muy privada y así mismo, hicieron una segunda celebración en Portugal para la familia de la actriz. Se conoce que ellos mismo pidieron que no se grabara nada durante su matrimonio, para que así todo quedara en absoluta reserva.

