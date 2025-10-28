Isabella Ladera rompe el silencio y habla del acercamiento entre su novio y Cara, ex de Beéle

El pasado 25 de octubre se llevó a cabo un evento de la ‘Fórmula 1’ en México, lugar al que reconocidos creadores de contenido de todo el mundo viajaron y se encontraron para generar videos y hacer colaboraciones.

En el lugar estuvieron varios influencers colombianos y una de ellos fue Camila Rodríguez, conocida en las redes sociales como Cara, quien ganó mayor popularidad al exponer a su ex Beéle, luego de haberle sido infiel al parecer con la venezolana, Isabella Ladera.

¿Qué pasó entre Cara y Hugo García, novio de Isabella Ladera?

En el importante evento coincidieron Cara y Hugo García, actual novio de Isabella Ladera, quien fue acusada por Cara de haber sido la supuesta amante de Beéle hace más de un año.

A través de redes sociales se viralizó un video en el que se ve al novio de Ladera hablando con la colombiana e inmediatamente esto generó opiniones, pues algunos internautas asumieron que el peruano le estaba coqueteando a Cara, mientras que otros creyeron que ella lo estaba evitando.

Isabella Ladera revela su reacción luego de la conversacipon de su novio y Cara. (AFP /Giorgio Viera)

¿Por qué Hugo García y Cara estuvieron juntos hablando en México?

Tras hacerse viral el video en mención, Hugo García decidió romper el silencio y aclarar las razones por las que estuvo conversando con Cara y de acuerdo con lo que él le escribió a un influencer de entretenimiento, la charla con la ex de Beéle no fue muy larga y aclaró no hubo coqueteo.

Según Hugo, él estaba hablando con creadores de contenido colombianos y en ese momento llegó Valentino, a quien le presentaron, pero él, por obvias razones ya sabía de su existencia. El peruano explicó que el influencer colombiano le dijo que su relación con Ladera es lo mejor que le ha pasado a la venezolana, pero no detalló más.

En conclusión, Hugo mencionó que poco habló con Cara y Valentino, pues él no tenía su disposición completa para hablar con ellos debido a lo que había ocurrido en el pasado con ellos e Isabella y así mismo, no quiso dar mayores detalles de qué fue lo que hablaron, pero sí dijo que fue sobre Ladera.

Isabella Ladera rompe el silencio y reacciona al acercamiento de su novio con Cara. (AFP / Ivan Apfel)

¿Qué Dijo Isabella Ladera sobre el acercamiento entre su novio y Cara?

Isabella Ladera rompió el silencio y se habría pronunciado frente al acercamiento de su novio, Hugo García con la ex de su exnovio; aunque no dio muchos detalles, la modelo venezolana escribió en su cuenta oficial de Threads que estaba “tristonga, pero creando”.

Este mensaje generó todo tipo de reacciones, pues algunos usuarios de redes sociales le pidieron que se dejara de victimizar y de hecho, mencionaron que buscó la excusa perfecta para terminarle a Hugo, sin embargo, su ruptura no se ha confirmado.