Hugo García, novio de Isabella Ladera respondió por qué habló con Cara, ex de Beéle

Hugo García, novio de Isabella Ladera rompió el silencio y reveló la razón por la que conversó con Cara, ex de Beéle.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Novio de Isabella Ladera reveló por qué habló con ex de Beéle.
Hugo García reveló por qué habló con Cara, ex de Beéle. (AFP /Giorgio Viera)

Durante el último fin de semana de octubre, se llevó a cabo un evento de la Fórmula 1 en México, en donde creadores de contenido de todo el mundo asistieron y por supuesto, varios influencers colombianos estuvieron juntos para generar contenido digital.

Una de las famosas colombianas que estuvo en este importante evento fue Camila Rodríguez, más conocida como Cara, quien se volvió viral tras el fin de su relación con el cantante Beéle. Allí también estuvo Hugo García, actual novio de Isabella Ladera, otra ex del artista colombiano.

¿Qué pasó entre Cara y Hugo García en México?

En redes sociales se viralizó un momento épico entre Cara y Hugo García, pues la ex de Beéle estaba conversando con el actual novio de Isabella Ladera, quien, según Camila, fue amante del padre de sus hijos.

De acuerdo con los comentarios de los internautas, parecía que Hugo y Cara “estaban coqueteando”, pero parece más que la colombiana intentaba evitarlo o parecía no querer escucharlo, sin embargo, aparentemente, una mujer le decía que le prestara atención.

El video se hizo tan viral que, diferentes portales y perfiles que comparten noticias de entretenimiento, hicieron público el video opinando sobre el tema.

¿Por qué Hugo García y Cara estaban hablando?

Uno de los perfiles que compartieron el video de Hugo García hablando con Cara, reveló el chat con el peruano, pues él mismo decidió hablar y contar su versión de los hechos, explicando la razón de estar junto a Camila Rodríguez.

Novio de Isabella Ladera reveló por qué habló con Cara.
Novio de Isabella Ladera reveló por qué habló con Cara, ex de Beéle. (AFP / Ivan Apfel)

Según lo que escribió Hugo, Valentino se acercó a él para hablar de Isabella Ladera, pero “él no quería tocar el tema” porque él sabía que ellos, junto a cara habían lastimado a su novia y la hija; además, aclaró que Ladera nunca le pidió que él hablara con los colombianos.

En el mismo texto, el influencer peruano dejó claro que pareciera que lo quisieran separa de Isabella, debido a los comentarios de que supuestamente estaba coqueteando con Cara y desmintió esta premisa.

¿Qué dijo Isabella Ladera sobre el acercamiento entre Hugo García y Cara?

Hugo García terminó de confirmar que su conversación con Cara fue muy corta y sin intenciones de nada, ya que él sabía lo que había pasado entre ellas, pero no entró en detalles de la charla que tuvo con la colombiana.

Por su lado, Isabella Ladera rompió el silencio y a través de una red social escribió que estaba triste, pero seguía “creando” y aunque no especificó la razón de su tristeza, sus seguidores concluyeron que sería por lo que pasó entre Hugo y Cara.

