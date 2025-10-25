Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Video | Isabella Ladera impactó las redes al bailar con Sean Paul en un concierto

Isabella Ladera causó sensación al bailar una canción que ha sido un verdadero hit a lo largo de este año.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Isabella Ladera bailó con Sean Paul en pleno concierto y desató muchas reacciones.
Isabella Ladera fue invitada al escenario a bailar con Sean Paul y sus movimientos impactaron. Foto: AFP - Ivan Apfel

Isabella Ladera impactó las redes sociales al mostrar sus movimientos de cadera mientras bailaba con Sean Paul en concierto. El video no tardó en hacerse viral en redes sociales y reafirmó la gran belleza de la venezolana.

¿Cómo fue el baile de Isabella Ladera con Sean Paul?

El artista jamaiquino invitó al escenario a Ladera y juntos formaron una gran dupla para bailar al ritmo de ‘Ba Ba Bad’, uno de los grandes hits del 2025. Isabella impactó a espectadores e internautas, desatando muchos aplausos.

El video ha generado diversas reacciones en redes sociales; algunos destacaron la belleza de la venezolana, aunque otros opinaron lo contrario y no dudaron en criticarla por su baile.

Isabella Ladera es ampliamente reconocida en redes sociales; solo en Instagram suma más de 6 millones de seguidores y todo lo que tiene que ver con ella siempre ha generado atracción para los internautas.

¿Quién es el novio de la modelo venezolana Isabella Ladera?

El pasado 11 de octubre, la modelo compartió un video en el que se mostró muy enamorada junto a su novio, Hugo García. La pareja grabó un video y no dudaron en presumir la fuerte conexión que los une.

Mientras García conducía un vehículo, Ladera cantaba y posteriormente le da un beso. La grabación desató distintas reacciones en redes sociales, algunos, incluso, se preguntaron cómo la mujer “se enamora tan rápido”.

Isabella Ladera tiene un noviazgo con Hugo García.
Isabella Ladera se ha mostrado muy enamorada junto al peruano Hugo García. Foto: AFP / Jason Koerner

Hugo García, la actual pareja de Isabella, es modelo e influencer de origen peruano. Ha participado en realities de competencia y le gusta seguir un estilo de vida fitness. En Instagram suma 3 millones de seguidores y allí comparte contenido de su día a día, entre viajes y vlogs.

La pareja, hasta ahora, no ha dado muchos detalles de cómo inició su historia de amor, pero se presume que se conocieron en un evento de la Fórmula 1 realizado en Miami.

Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores en los últimos días al mostrar cómo luce sin su diseño de sonrisa. En la publicación, la influenciadora se mostró sin filtros y totalmente al natural.

Isabella Ladera comparte romántica foto con Hugo García
Isabella Ladera es muy activa en redes sociales y allí muestra momentos de su día a día. Foto: AFP - Giorgio Viera

Los procedimientos estéticos que se ha hecho siempre han sido una gran incógnita para los seguidores de la modelo. En alguna ocasión, ella contó que solo se ha realizado un aumento de pechos, aunque una doctora experta, analizando su contextura, concluyó algo más.

La experta que realizó un video para Instagram determinó que la mujer se habría hecho una perfilación en su cara, una proyección de mentón y un aumento de labios.

Ladera, por ahora, no ha confirmado que eso, efectivamente, se haya hecho, pero independientemente de eso, los internautas siempre han destacado su belleza y han expresado que es una de las caras más lindas de las redes sociales.

