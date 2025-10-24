Juan David Tejada calificó de “falsa” a Aida Victoria Merlano y explicó la razón

En un reciente pronunciamiento frente a la polémica que protagoniza junto a su expareja Aida Victoria Merlano, el empresario Juan David Tejada no dudó en asegurar que la influenciadora era “falsa” y advirtió a las mujeres de Colombia que se sientan inspiradas por ella.

¿Por qué Juan David Tejada calificó a Aida Victoria Merlano como “falsa”?

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Juan David Tejada se defendió de las recientes afirmaciones de Aida Victoria Merlano en su contra.

Juan David Tejada lanza fuerte señalamiento contra Aida Victoria y desata polémica. (Foto Canal RCN).

En medio del intercambio, el empresario abordó varios temas que hoy son motivo de conflicto con la madre de su hijo, entre ellos el discurso de empoderamiento que la influenciadora promueve en redes sociales y con el que muchas mujeres se sienten identificadas.

Según Tejada, la personalidad que Aida Victoria muestra en el mundo digital no sería real y tendría engañadas a muchas personas, especialmente a las mujeres que se inspiran en ella.

“Ella es tan falsa como la personalidad que le vende a toda la gente de Colombia, incluso a todas las mujeres del país”, expresó.

¿Juan David Tejada dejó sus pertenencias en casa de Aida Victoria Merlano?

así mismo, Juan David Tejada se refirió al calificativo de “princeso” que la creadora de contenido le habría puesto por medio de una canción que usó en una de sus contestaciones por medio de redes sociales, al mencionar que si él fuera de ese modo se hubiera llevado todas sus pertenencias de su casa, pues al parecer él habría sido quien amobló todo su hogar.

Juan David Tejada emprendería acciones legales contra Aida Victoria Merlano/Canal RCN

"Todas las cosas que están en el apartamento de ella son mías, son totalmente mías ¿y por qué se las dejo? No por ella, por mi hijo. Y así vengo siendo yo una porquería de hombre, un princeso”.

Hasta el momento Aida Victoria Merlano no se ha pronunciado frente a todas las afirmaciones que el empresario ha realizado por medio de sus redes sociales, pero los internautas ya especulan sobre lo que podría decir al respecto.