Sale a la luz la última publicación del integrante de Buen día, Colombia que falleció

El integrante de Buen día, Colombia había dejado emotiva publicación antes de su fallecimiento junto a famosa actriz: "Viejo recuerdos".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Edgar Prieto había compartido publicación tiempo atrás
Conoce quién era Edgar Prieto, camarógrafo de Buen día, Colombia. (Fotos Canal RCN)

El pasado 22 de octubre durante la emisión de Buen día, Colombia, matutino del Canal RCN se dio la lamentable noticia del fallecimiento de un integrante del equipo.

¿Quién era Edgar Prieto, camarógrafo de Buen día, Colombia que falleció?

Los presentadores Andrés López, María Mercedes Ruiz y Orlando Liñán fueron los encargados de dar la triste noticia a los televidentes, de quien resaltaron su trayectoria y compromiso con el Canal RCN.

Edgar Prieto era un camarógrafo de Buen día, Colombia que gozaba de una trayectoria de más de tres décadas por diferentes producciones de RCN.

Según comentaron los conductores del programa matutino, Edgar empezó en el Canal RCN desde joven siendo asistente de cámara y gracias a su disciplina y talento había ascendido un año atrás a camarógrafo.

Edgar era conocido en el mundo de la realización audiovisual como "Caballo" y su carisma, pasión y entrega por lo que hacía siempre lo destacaron.

Hoy con pesar y dolor suscribimos a su familiar y cercanos para decirles que lo lamentamos un montón y que nos duele la partida de ‘Caballo’ como le decíamos de cariño.

Falleció Edgar Prieto, integrante de Buen día, Colombia
En la mañana del 22 de octubre falleció Edgar Prieto. (Fotos CanaL RCN y Freepik)

¿Cuál fue la última publicación de Edgar Prieto, integrante de Buen día, Colombia?

En la transmisión en vivo del matutino se le rindió emotivo homenaje a Edgar Prieto a quien todo el equipo de producción, dirección y presentadores le dieron un sentido aplauso hasta el cielo.

Esta noticia se ha vuelto tendencia en internet y diferentes portales de noticias, asimismo, muchos se han interesado por conocer quién era Edgar Prieto.

En las últimas horas se ha viralizado la que fue la última publicación que el camarógrafo dejó en sus redes sociales en donde mostraba orgulloso su trayectoria con una foto junto a la actriz Aura Cristina Geithner.

Viejos recuerdos junto a Cristina Geithner en La casa de las dos palmas. Antes y ahora.

En las fotos se puede ver una primera foto de años atrás cuando Edgar y Aura Cristina coincidieron en una misma producción y otra de la actualidad cuando se reencontraron en el set de Buen día, Colombia.


Como era de esperarse este recuerdo de Edgar ha conmocionado a muchos internautas, quienes han resaltado la gran labor y su por amor por lo que hacía.

