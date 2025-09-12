Ella es la hija de La Barbie colombiana, aspirante de La casa de los famosos Colombia

La influenciadora Tatiana Murillo, conocida como La Barbie colombiana, ha acaparado la atención de miles de internautas tras su aspiración a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿La Barbie colombiana aspira entrar a La casa de los famosos Colombia?

La creadora de contenido se encuentra en el octavo grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia, donde se encuentra compitiendo por un cupo contra Kim Zuluaga, María Camila Arbeláez, Gisselle Watson, Yuli Ruíz y Kelly García.

La paisa detalló que quiere hacer parte del programa para que sus fanáticos conozcan un poco más de ella, su historia y el talento que tiene por dar.

Tras su aspiración, muchos internautas se han mostrado interesados en su vida personal, por lo que, su hija ha acaparado varias miradas.

¿Quién es la hija de La Barbie colombiana?

La Barbie colombiana tuvo a su hija muy joven y en su momento tuvo algunos problemas con su padre por dicha situación.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi un millón de seguidores, suele compartir videos con la joven, quien tiene 15 años de edad.

Tiene como nombre Sofía y cuenta con más de 500 mil seguidores de Instagram, donde suele mostrar parte de su estilo de vida, tips de belleza, humor, entre otros.

Además, de presumir su belleza por la que suele recibir varios elogios.

La influenciadora indicó en uno de sus más recientes videos que la joven ha vivido en los últimos años rodeada de lujo y vanidad, tanto así que le ha regalado algunos procedimientos físicos para mejorar su apariencia como rellenarse su boca.

Las dos han mostrado en redes sociales lo bien que se llevan y la gran amistad que hay entre ambas.

Recientemente, La Barbie colombiana dio a conocer que su hija tiene novio, una etapa que le ha sido bastante difícil, pues ya no comparten tanto tiempo como antes debido a que la joven se encuentra disfrutando de su relación.

Por ahora, La Barbie colombiana sigue en campaña para ingresar a La casa de los famosos Colombia y entreteniendo a sus seguidores con su contenido.