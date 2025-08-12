Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El detalle de Karol G en La Premiere que dividió opiniones sobre su posible ruptura con Feid

La artista Karol G desató una ola de hipótesis sobre su relación con Feid luego de haber estrenado La Premiere.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karol G y Feid
Karol G provocó diversas reacciones en sus fans/AFP: Mike Coppola

La cantante Karol G estrenó La Premiere a nivel mundial donde mostró videos musicales de varias de sus canciones de su más reciente álbum "Tropicoqueta".

¿Por qué Karol G dividió opiniones entre su fans con La Premiere?

Con su revelación la Bichota recibió una lluvia de elogios de sus fieles admiradores por su lanzamiento, pues muchos quedaron fascinados con cada una de los videoclips y detalles inéditos de su álbum.

Karol G y Feid en la premiere

Sin embargo; también desató una ola de comentarios donde muchos seguidores quedaron a la expectativa de lo que iba a ser el video musical de su canción "Verano Rosa", la cual realizó junto al artista Feid en la que dan a conocer algunos detalles de su relación.

La paisa no mostró dicha canción en La Premiere y generó miles de teorías alrededor de esa decisión.

¿Karol G confirmó su ruptura con Feid?

Los fanáticos de los artistas señalaron que el hecho de que Karol G dejara por fuera "Verano Rosa" de La Premiere, cuya canción ha tenido buena acogida entre sus fanáticos, era una clara confirmación de que los artistas habrían terminado y por eso la omitió del lanzamiento.

Karol G divide opinione

Otros decidieron defenderla y destacar que, lo habría hecho para no seguir exponiendo más su relación a la opinión pública y mantenerla lo más alejada posible de las redes sociales.

Mientras que otros señalaron que podría tratarse como una estrategia de marketing para seguir generando confusión entre sus fanáticos.

Por su parte, el artista Feid se dejó ver en uno de sus cafés y en un barrio en Medellín ofreciendo un concierto de Día de Velitas mientras Karol G estrenaba "La Premiere", aumentando los rumores de su ruptura por su distanciamiento y nula interacción en redes sociales.

Sin embargo, ambos todavía se siguen en redes sociales, por lo que, muchos de sus fanáticos guardan la esperanza de que su posible separación solo sean especulaciones.
Por ahora, los artistas continúan sin pronunciarse sobre el tema y enfocados en sus respectivo proyectos con los esperan seguir cautivando a sus fanático alrededor del mundo.

