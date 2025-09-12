¿Se casa Laura González? Esto dijo la modelo cuando le preguntaron sobre matrimonio

La modelo y empresaria colombiana Laura González sorprendió con su respuesta al ser consultada sobre si pensaba casarse y qué planes tenía respecto al matrimonio, una respuesta que rápidamente generó una ola de comentarios entre sus seguidores.

La también exreina suele interactuar con frecuencia en redes sociales, y esta vez no pasó desapercibida.

¿Qué dijo Laura González sobre sus planes de casarse?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia hizo una reveladora confesión durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde reúne a millones de seguidores atentos a cada detalle de su vida personal y profesional.

La creadora de contenido aprovechó el espacio para aclarar dudas que sus fans le han hecho en repetidas ocasiones, entre ellas la de si el matrimonio está o no dentro de sus planes cercanos.

En la dinámica, una de las preguntas más repetidas fue precisamente sobre su vida sentimental y la posibilidad de llegar al altar.

Laura decidió responder de manera directa, lo que generó aún más curiosidad entre quienes la siguen de cerca.

La creadora de contenido, que suele compartir momentos de su rutina, proyectos profesionales y viajes, dejó claro que:

“Obvio que me quiero casar, sí está en mis planes. Quiero un hogar y todo”, contó entre risas en el video.

¿Cuántos matrimonios ha tenido Laura González?

Su respuesta fue interpretada por muchos como una señal de que no tiene prisa por dar ese paso y que prefiere disfrutar su presente sin presiones externas.

Aun así, la pregunta sobre si algún día llegará a casarse sigue abierta y mantiene la expectativa entre sus seguidores.

“La tercera tiene que ser la vencida, porque ya tengo dos anillos de compromiso que incluso los tengo guardados. ¿Será que eso es de mala suerte?”, dijo la modelo.

Como bien se conoce la exreina y empresaria no ha estado casada, pero ha tenido varias relaciones sentimentales conocidas públicamente y propuestas de matrimonio, pero ninguna ha llegado al altar.

Entre las más conocidas la modelo sostuvo una relación con el empresario Juan Martín Moreno Palomo, con quien casi llega al altar, pero la boda se canceló tras un supuesta infidelidad.