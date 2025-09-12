Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Se casa Laura González? Esto dijo la modelo cuando le preguntaron sobre matrimonio

Laura González habló con claridad sobre el matrimonio hace parte de sus planes y sorprendió con la respuesta.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Así respondió Laura González cuando le preguntaron si está en sus planes casarse.

La modelo y empresaria colombiana Laura González sorprendió con su respuesta al ser consultada sobre si pensaba casarse y qué planes tenía respecto al matrimonio, una respuesta que rápidamente generó una ola de comentarios entre sus seguidores.

Artículos relacionados

La también exreina suele interactuar con frecuencia en redes sociales, y esta vez no pasó desapercibida.

¿Qué dijo Laura González sobre sus planes de casarse?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia hizo una reveladora confesión durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde reúne a millones de seguidores atentos a cada detalle de su vida personal y profesional.

La creadora de contenido aprovechó el espacio para aclarar dudas que sus fans le han hecho en repetidas ocasiones, entre ellas la de si el matrimonio está o no dentro de sus planes cercanos.

Artículos relacionados

En la dinámica, una de las preguntas más repetidas fue precisamente sobre su vida sentimental y la posibilidad de llegar al altar.

Así respondió Laura González cuando le preguntaron si está en sus planes casarse.

Laura decidió responder de manera directa, lo que generó aún más curiosidad entre quienes la siguen de cerca.

La creadora de contenido, que suele compartir momentos de su rutina, proyectos profesionales y viajes, dejó claro que:

“Obvio que me quiero casar, sí está en mis planes. Quiero un hogar y todo”, contó entre risas en el video.

¿Cuántos matrimonios ha tenido Laura González?

Su respuesta fue interpretada por muchos como una señal de que no tiene prisa por dar ese paso y que prefiere disfrutar su presente sin presiones externas.

Artículos relacionados

Aun así, la pregunta sobre si algún día llegará a casarse sigue abierta y mantiene la expectativa entre sus seguidores.

“La tercera tiene que ser la vencida, porque ya tengo dos anillos de compromiso que incluso los tengo guardados. ¿Será que eso es de mala suerte?”, dijo la modelo.

Así respondió Laura González cuando le preguntaron si está en sus planes casarse.

Como bien se conoce la exreina y empresaria no ha estado casada, pero ha tenido varias relaciones sentimentales conocidas públicamente y propuestas de matrimonio, pero ninguna ha llegado al altar.

Entre las más conocidas la modelo sostuvo una relación con el empresario Juan Martín Moreno Palomo, con quien casi llega al altar, pero la boda se canceló tras un supuesta infidelidad.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marcelo Cezán se sinceró sobre su relación amorosa Marcelo Cezán

Marcelo Cezán y Michelle Gutty sorprenden con confesión tras cumplir 14 años de relación

El presentador de La casa de los famosos Colombia, Marcelo Cezán y su esposa Michelle Gutty se sinceraron tras 14 años juntos.

Brian Moreno y Marlon Moreno Brian Moreno

Brian Moreno sorprende con cambio de look y lo comparan con su papá

El actor Brian Moreno mostró su drástico cambio de imagen y sus fans resaltaron su parecido con Marlon Moreno.

Jessi Uribe se sinceró sobre enfermedad en la piel Jessi Uribe

Jessi Uribe reveló la enfermedad que sufre en la piel y pidió ayuda a sus seguidores

El cantante Jessi Uribe encendió las alarmas entre sus seguidores al revelar que padece una enfermedad en la piel.

Lo más superlike

Shakira sorprende en Buenos Aires al cantar ‘Día Especial’ con Gustavo Cerati Shakira

Shakira sorprende en Buenos Aires al cantar ‘Día Especial’ con Gustavo Cerati: ¿cómo lo hizo?

Shakira sorprendió en Buenos Aires al interpretar ‘Día Especial’ junto a Gustavo Cerati, homenaje que emocionó a los fans.

Mila Arbeláez habla de Alexa Torres La casa de los famosos

Mila Arbeláez habla de Alexa Torres y revela qué pasaría si se encontraran en La casa de los famosos

El estrés también afecta la concentración, la memoria y el descanso. Salud

¿Te está afectando el estrés laboral? Estas pistas podrían confirmarlo

Así reaccionó Cazzu cuando le preguntaron por Nodal Cazzu

Cazzu respondió si Nodal ya le dio el permiso de viajar con Inti

¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia Talento nacional

¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia