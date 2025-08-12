Sale a la luz nuevo parte médico sobre la salud de Miss Jamaica tras fuerte caída en Miss Universe

Luego de la aparatosa caída que sufrió Gabrielle Henry, representante de Jamaica en el desfile preliminar de Miss Universe 2025, se conoció un nuevo parte sobre su estado de salud.

¿Cuál es el estado de salud de Miss Jamaica tras caída en Miss Universe 2025?

Según un comunicado emitido por la Organización de Miss Universe, la representante de Jamaica en Miss Universe 2025, continúa bajo observación médica en Bangkok, Tailandia, luego del accidente que sufrió.

Cabe recordar que la concursante cayó desde el escenario el 19 de noviembre y fue trasladada de inmediato a un centro médico, donde permanece en seguimiento especializado.

En imágenes que quedaron registradas y se volvieron virales, se observa el momento en que Henry, vestida con un traje naranja, perdió el equilibrio y cayó fuera del área del escenario.

Se conoce nuevo informe médico sobre Miss Jamaica tras su caída en Miss Universe 2025. (Foto: AFP)

Desde entonces, colegas del concurso y seguidores alrededor del mundo han enviado mensajes de apoyo y solidaridad.

De acuerdo con la información suministrada, la candidata presentó una hemorragia intracraneal, una fractura y diversas lesiones faciales.

Tras la evaluación inicial, el equipo médico determinó mantenerla en cuidados intensivos por la complejidad de sus heridas y la necesidad de vigilancia neurológica continúa.

La participante, quien además es doctora, ha recibido acompañamiento permanente de profesionales de la salud y de su familia, que viajó a Tailandia tras el incidente.

¿Qué sigue para Gabrielle Henry tras su accidente en Miss Universe?

Durante su recuperación, la organización del certamen asumió los gastos médicos, de alojamiento y de manutención del grupo familiar mientras se adelanta el proceso de estabilización de la joven.

La entidad confirmó que Henry se encuentra estable dentro de su condición y en proceso de evaluaciones periódicas para determinar sus avances.

En los próximos días, será trasladada a Jamaica mediante un vuelo medicalizado que contará con un equipo especializado para garantizar su seguridad durante el trayecto.

El propietario del certamen, Raúl Rocha, expresó que la organización seguirá al lado de Henry y agradeció las muestras de cariño que ha recibido la candidata desde distintos países.

Su familia también compartió su gratitud por el acompañamiento y las oraciones enviadas en favor de la joven.