Maiker Smith celebra su ingreso a La Casa de los Famosos Colombia 2026 con un emotivo video

El influencer Maiker Smith, nuevo habitante de La Casa de los Famosos Colombia 2026, compartió un emotivo video con sus mejores momentos en redes.

Nayla Urrego Solano
Maiker Smith
El influencer emocionó a sus fans con un video que recopila sus mejores momentos en redes sociales. (Foto del Canal RCN)

El influencer Maiker Smith está viviendo uno de los momentos más importantes de su trayectoria digital tras convertirse en uno de los nuevos habitantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Su victoria en las votaciones para ingresar al reality ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes lo han acompañado durante más de una década en el mundo del entretenimiento digital.

Maiker Smith agradece el apoyo de sus fans con emotivo video

Para celebrar este logro, Maiker compartió en Instagram un video recopilatorio con sus mejores momentos en redes sociales durante 13 años de carrera. El clip muestra desde sus primeros contenidos hasta los más recientes, reflejando su evolución como creador. Junto al video, escribió un mensaje que conmovió a sus seguidores:

“Más de 13 años metidos en esto, confiando en nosotros, cambiando nuestra ciudad para seguir creciendo, con momentos buenos, otros no tanto, pero sin dejar de creer en nosotros, con muchas ganas de salir adelante… gracias a todos ustedes que creyeron en nosotros desde el día uno, hasta el día de hoy, solo tengo gratitud en mi corazón para todos ustedes.”

 

Así reaccionaron los fans de Maiker Smith a su video de agradecimiento

La publicación rápidamente se llenó de comentarios positivos y mensajes de apoyo, sumando miles de ‘me gusta’, destacando la perseverancia y el talento del influencer: “Vas a ganar, lo decreto en el nombre de Dios. Todos apoyándote”, “Bendiciones papi y muchas felicidades por este logro”, “El que persevera siempre alcanza”.

Estos mensajes reflejan la conexión que Maiker ha construido con su comunidad, que lo respalda en esta nueva etapa donde toda su personalidad quedará al descubierto, al igual que los demás participantes seleccionados.

La casa de los famosos Colombia 2026, un sueño hecho realidad para Maiker Smith

Con su ingreso a La Casa de los Famosos Colombia 2026, Maiker Smith no solo consolida su influencia en redes sociales, sino que también abre la puerta a una audiencia más amplia.

Su historia de esfuerzo y constancia se convierte en inspiración para quienes sueñan con alcanzar grandes metas. Ahora, todos esperan verlo brillar en el reality y demostrar la autenticidad que lo ha caracterizado durante más de una década. ¿Quiénes serán los siguientes habitantes?

