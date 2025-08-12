Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura respondió tras polémica por comentario tras vestido de 13 millones de pesos

La Segura se pronunció luego de su controversia tras polémico comentario tras invitación a una boda.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
La Segura
La Segura aclaró polémica tras vestido/Canal RCN

La influenciadora la Segura habló a sus millones de fanáticos tras la polémica que surgió por un comentario que lanzó tras vestido que observó de 13 millones de pesos colombianos para una boda.

¿Qué polémica desató la Segura en redes sociales?

La creadora de contenido enseñó a sus fanáticos que estuvo en busca de un vestido para una boda que fue invitada de un amigo de su esposo Ignacio Baladán y en medio de su búsqueda encontró un vestido de un valor de 13 millones de pesos colombianos, el cual decidió no adquirir señalando que el evento no los valía.

La Segura responde a críticas

Dicho comentario desató una ola de críticas en varios internautas que indicaron que indicaron que los prometidos no se sentirían bien tras sus palabras.

¿Cómo reaccionó La Segura tras críticas por comentario luego de invitación a una boda?

La Segura decidió aclarar el tema, mencionando que no se refería al evento, sino al nivel de importancia que ella le ve a la boda debido a que ni siquiera conoce a la novia.

La Segura responde a críticas por vestido de 13 millones

"Me quieren meter en un bochinche y no lo voy a permitir sobre el vestido de 13 millones de pesos que no lo valía para el evento y yo no me refería sobre el evento como tal (...) sino que no se está casando mi mejor amiga, mi mamá, mi hermana, yo ni siquiera soy importante en esa boda", dijo.

Indicó que, ahora que es madre aprendió a ser más responsable con su economía, pues tiene otros prioridades y en otra ocasión lo hubiera comprado sin preguntar el precio, pero ahora no lo ve necesario.

Asimismo, habló sobre los comentarios de algunas seguidoras que la defendieron reiterando que ella es una persona común y corriente solo que por su trabajo tiene más seguidoras en redes sociales.

De igual manera, destacó que fue muy feliz en el Día de Velitas con su familia en Cali, destacando lo mucho que el uruguayo se ha ido adaptando a las tradiciones colombianas en estas fechas decembrinas.

Por ahora, la Segura sigue disfrutando de su familia y entreteniendo a sus millones de fanáticos con su contenido en redes sociales.

