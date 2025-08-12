Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García reveló las red flags en un hombre, así reaccionaron sus fans

La influenciadora Karina García dio a conocer las banderas rojas que ve en un hombre para ser su pareja.

Karina García
La influenciadora Karina García reveló a sus millones de fanáticos las red flags que tiene en los hombres a la hora de conseguir pareja.

¿Cuáles son las reed flags de Karina García en un hombre?

La creadora de contenido dio a conocer a sus seguidores esa lista de banderas rojas que no permitirá en su próxima pareja.

Karina Garcia revelo red flags en hombres

Según mostró las escribió en un cuaderno para tenerlas muy presente y mostró cuáles esos aspectos no negociables que tendrá con su próximo novio.

  • Critica tu forma de vestir
  • Cuando te ve llorando minimiza tus emociones
  • No está pendiente de ti ni de preguntar cómo estás
  • Sigue a muchas mujeres en Instagram y da muchos likes
  • No es buen hijo
  • Habla de sus ex todo el tiempo
  • Su entorno es malo
  • No tiene un trabajo estable
  • Rumbea mucho
  • Te hace sentir culpable de todo
  • Que se tome más fotos que yo

¿Cómo reaccionaron los internautas tras las red flags de Karina García?

Luego de su revelación, miles de internautas reaccionaron al respecto, donde muchos indicaron que quedaron sorprendidos con algunas red flags como que se tome más fotos que ella, mientras que otros señalaron que coinciden con cada uno de sus puntos.

Karina García sobre los no negociables en los hombres

Cabe resaltar que, la más reciente relación de la influenciadora fue con el cantante Altafulla, con quien terminó luego de que por la distancia tras los compromisos labores de ambos tuvieran ciertos desacuerdos y se dejaran de hablar.

Ambos se desearon mutuamente lo mejor, pero señalaron que no habría reconciliación, descartando cualquier esperanza de un posible regreso a sus fanáticos.

Por ahora, la influenciadora Karina García se encuentra en Colombia disfrutando de la compañía de su familia, en especial de sus hijos Isabella Vargas y Valentino luego de haber estado una temporada en República Dominicana.

Asimismo, sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales sobre sus tips de belleza, outfits, estilo de vida, entre otros detalles que suelen acaparar tanta atención de sus fieles admiradores que estaban esperando su regreso a las plataformas digitales por sus ocurrencias.

