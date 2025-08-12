Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Greeicy apareció junto a su padre en emotivo video y generó reacciones

La cantante se dejó ver muy feliz en épocas navideñas y resaltó una preparación de su papá.

Greeicy (Foto: Canal RCN)

La cantante Greeicy Rendón volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de compartir un video en el que aparece su padre, Luis Alberto Rendón.

Esta publicación llamó la atención debido a que, desde su captura el pasado 12 de octubre, la artista había evitado referirse directamente a la situación.

En ese tiempo, tanto Greeicy como su pareja, Mike Bahía, optaron por mantener silencio sobre el caso y enfocarse únicamente en sus proyectos musicales y actividades familiares.

La artista solo había expresado, en una ocasión, lo difícil que ha sido ver afectado a alguien tan cercano, señalando el impacto emocional que la situación tuvo en su entorno.

Pese a ello, sus redes se mantuvieron orientadas a su carrera, presentaciones y momentos con su familia. Por esa razón, la reciente publicación generó interés, pues marcó el primer registro visual de su padre desde aquel episodio judicial.

¿Qué ha pasado con el papá de Greeicy?

El contenido fue compartido durante la celebración del Día de las Velitas, una fecha tradicional en Colombia que reúne a muchas familias en actividades y encuentros cercanos.

En el video, la cantante grabó la preparación de buñuelos en la cocina de su casa. Aunque el rostro de su padre no aparece, sí se observan sus manos durante el proceso. “Los buñuelos más sabrosos los hace mi papá”, comentó Greeicy mientras mostraba la mezcla.

La artista también probó el resultado final, asegurando que los buñuelos estaban bien preparados y destacando que su familia suele hacer esta receta en fechas especiales.

Su reacción permitió ver que se trataba de un momento cotidiano en su hogar, lo que llamó la atención de los seguidores por ser la primera vez, en varias semanas, que se veía una referencia clara a su padre en sus redes sociales.

¿Qué dijo Greeicy sobre la situación de su papá?

El hecho de que no mostrara su rostro también generó comentarios, ya que coincidió con la reserva que Greeicy ha mantenido desde que inició el proceso legal en su contra.

Aun así, el video dejó en evidencia que ella continúa compartiendo espacios y actividades familiares con él.

Para muchos usuarios, la publicación fue una señal de que, aunque no haya hecho declaraciones públicas, la vida familiar sigue presente en su día a día, y por supuesto, en el apoyo incondicional a su padre.

