Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

El Sebastucho confesó de quién quería ser amigo en La casa de los famosos, se mostró entusado

El creador de contenido no disimuló lo achantado que quedó tras no quedar como habitante.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
El Sebastucho confesó de quién quería ser amigo en La casa de los famosos
El Sebastucho se mostró entusado por no pasar a La casa de los famosos Colombia. Foto Canal RCN

La etapa previa de La casa de los famosos Colombia 2026 continúa generando interés entre los seguidores del reality. Durante siete semanas, el público ha elegido aspirantes para ingresar a la temporada antes de su estreno oficial.

En la semana más reciente, dos creadores de contenido de humor, Maiker Smith y El Sebastucho, se enfrentaron en una votación muy ajustada para obtener el cupo disponible.

Finalmente, el público eligió a Maiker como nuevo habitante. Tras conocerse los resultados, El Sebastucho manifestó estar conforme con la decisión y destacó que, en su opinión, el humor quedaba bien representado dentro del formato. Su reacción inicial fue positiva y se mostró agradecido por el apoyo recibido durante la contienda.

El Sebastucho admitió que ha trabajado en su fortaleza emocional ante un posible reencuentro con Karola en La casa de los famosos Colombia.
El Sebastucho. Foto: Canal RCN

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó El Sebastucho tras no pasar en las votaciones a La casa de los famosos?

Sin embargo, al otro día, el influenciador compartió una nueva publicación en redes sociales donde evidenció que el no paso al reality le afectó más de lo que expresó al inicio.

En su historia, el creador de contenido apareció con una botella en la mano y escribió: “Qué tusa”. Además, utilizó una canción popular para mostrar el estado de ánimo con el que enfrentaba el resultado de la votación.

¿Qué opina el Sebastucho de Nicolás Arrieta?

Fue entonces cuando añadió un detalle que llamó la atención de sus seguidores: “Yo quería ser mejor amigo de Nicolás Arrieta”. Este comentario fue relevante porque Nicolás Arrieta fue el primer aspirante seleccionado por el público para la temporada.

Artículos relacionados

El mensaje, aunque sencillo, dejó claro que su interés por ingresar al reality no se limitaba únicamente a la exposición mediática o al reto del formato, sino también a la posibilidad de relacionarse con otros participantes desde el inicio de la competencia.

La confesión también evidenció el impacto emocional que esta etapa del reality puede tener en los aspirantes, quienes se enfrentan a decisiones del público mientras construyen expectativas sobre lo que podría ser su paso por la casa.

Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia, explica la razón por la que se rapó y genera risas.
Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia. Foto Canal RCN

Aunque no logró convertirse en habitante en esta ocasión, su mensaje se convirtió en uno de los temas más comentados de este grupo de aspirantes.

Con la temporada 2026 aún en preparación, situaciones como esta muestran cómo el reality capta la atención del público incluso antes de que inicie oficialmente, y cómo los aspirantes se convierten rápidamente en figuras de conversación dentro y fuera de redes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Altafulla se dedicará a su carrera musical. Altafulla

Así reaccionó Altafulla al saber que fue la persona más buscada en Google durante 2025

El cantante y ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia no dudó en compartir su felicidad.

Valentino Lázaro y Altafulla Altafulla

Valentino Lázaro habló sobre supuesto nuevo romance de Altafulla

El influenciador Valentino Lázaro se pronunció sobre un nuevo posible romance del artista Altafulla.

Maiker Smith Talento nacional

Maiker Smith celebra su ingreso a La Casa de los Famosos Colombia 2026 con un emotivo video

El influencer Maiker Smith, nuevo habitante de La Casa de los Famosos Colombia 2026, compartió un emotivo video con sus mejores momentos en redes.

Lo más superlike

Rosalía salió corriendo de entrevista Rosalía

Rosalía salió corriendo de plena entrevista tras ver una cucaracha

La artista Rosalía sacó risas a sus fanáticos tras huir en plena entrevista de una cucaracha.

Muere Influencer fitness Alessandro Antonicelli Talento internacional

Muere influencer tras luchar contra agresivo cáncer: su familia lo despidió con contundente mensaje

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi compartió emotivo mensaje durante la celebración del Día de las Velitas

¿Por qué son famosas Tatiana Murillo, Kim Zuluaga y Yuli Ruiz? Aspirantes de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

¿Por qué son famosas Tatiana Murillo, Kim Zuluaga y Yuli Ruiz? Conoce más sobre las aspirantes de La casa de los famosos Colombia

Talento internacional

Paulina Rubio habría sido desalojada de su mansión por supuestas deudas de su pasado