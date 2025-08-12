El Sebastucho confesó de quién quería ser amigo en La casa de los famosos, se mostró entusado

La etapa previa de La casa de los famosos Colombia 2026 continúa generando interés entre los seguidores del reality. Durante siete semanas, el público ha elegido aspirantes para ingresar a la temporada antes de su estreno oficial.

En la semana más reciente, dos creadores de contenido de humor, Maiker Smith y El Sebastucho, se enfrentaron en una votación muy ajustada para obtener el cupo disponible.

Finalmente, el público eligió a Maiker como nuevo habitante. Tras conocerse los resultados, El Sebastucho manifestó estar conforme con la decisión y destacó que, en su opinión, el humor quedaba bien representado dentro del formato. Su reacción inicial fue positiva y se mostró agradecido por el apoyo recibido durante la contienda.

El Sebastucho. Foto: Canal RCN

¿Cómo reaccionó El Sebastucho tras no pasar en las votaciones a La casa de los famosos?

Sin embargo, al otro día, el influenciador compartió una nueva publicación en redes sociales donde evidenció que el no paso al reality le afectó más de lo que expresó al inicio.

En su historia, el creador de contenido apareció con una botella en la mano y escribió: “Qué tusa”. Además, utilizó una canción popular para mostrar el estado de ánimo con el que enfrentaba el resultado de la votación.

¿Qué opina el Sebastucho de Nicolás Arrieta?

Fue entonces cuando añadió un detalle que llamó la atención de sus seguidores: “Yo quería ser mejor amigo de Nicolás Arrieta”. Este comentario fue relevante porque Nicolás Arrieta fue el primer aspirante seleccionado por el público para la temporada.

El mensaje, aunque sencillo, dejó claro que su interés por ingresar al reality no se limitaba únicamente a la exposición mediática o al reto del formato, sino también a la posibilidad de relacionarse con otros participantes desde el inicio de la competencia.

La confesión también evidenció el impacto emocional que esta etapa del reality puede tener en los aspirantes, quienes se enfrentan a decisiones del público mientras construyen expectativas sobre lo que podría ser su paso por la casa.

Nicolás Arrieta, participante de La casa de los famosos Colombia. Foto Canal RCN

Aunque no logró convertirse en habitante en esta ocasión, su mensaje se convirtió en uno de los temas más comentados de este grupo de aspirantes.

Con la temporada 2026 aún en preparación, situaciones como esta muestran cómo el reality capta la atención del público incluso antes de que inicie oficialmente, y cómo los aspirantes se convierten rápidamente en figuras de conversación dentro y fuera de redes.