Valentino Lázaro habló sobre supuesto nuevo romance de Altafulla

El influenciador Valentino Lázaro se pronunció sobre un nuevo posible romance del artista Altafulla.

Valentino Lázaro y Altafulla
Valentino Lázaro habló tras supuesto romance Altafulla/Canal RCN

El influenciador Valentino Lázaro habló sobre el supuesto nuevo romance del cantante Altafulla, ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Valentino Lázaro sobre Altafulla?

El creador de contenido habría hecho una mención de una relación del artista Altafulla con una de sus amigas, por lo que, en una transmisión en vivo sus fanáticos lo interrogaron al respecto para que ahondara en el tema.

Altafulla tras romance

Sin embargo, el influenciador señaló que no iba a volver hablar al respecto luego de que su amigo, el panelista de Dimelo King Dedimar le pidiera que no hablara al respecto.

"Yo ese tema lo abandono, me bajo del barco. Dedimar me dijo que no volviera a tocar ese tema y él es mi amigo, entonces tema cerrado. Altafulla, la buena, que siga haciendo su música", dijo.

Asimismo, señaló que no se pusieran e inventar como suelen hacerlo que a él le gusta el barranquillero.

"Ahora digan que me gusta también él", comentó.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras las palabras de Valentino sobre Altafulla?

Luego de sus declaraciones tras ser cuestionado al respecto, miles de internautas reaccionaron indicando que con sus palabras confirmaba que Altafulla sí tendría nuevo romance, mientras que otros indicaron que solo se trataría de una estrategia para seguir dando de qué hablar.

Por su parte, Altafulla no se ha pronunciado sobre el tema, pero sí ha confesado en varias entrevistas que se encuentra soltero y sin aventuras, pues ahora está 100% enfocado en su carrera musical, debido a que después de su ruptura con Karina García prefirió estar un tiempo "fura de las canchas", como él mismo describió su situación.

Por el momento el artista sigue teniendo gran acogida entre el público con su música y sus presentaciones en vivo, además de seguir entreteniendo a sus admiradores con su contenido en redes sociales.

Valentino sobre Altafulla

Valentino continúa cautivando a sus admiradores con sus polémicas opiniones sobre diversos temas y personalidades. También sigue entreteniendo a sus fanáticos con sus publicaciones en redes sociales sobre sus bailes, estilo de vida y más.

