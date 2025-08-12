Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Maluma celebró el Día de Velitas junto a su familia en Medellín y recibió elogios por su sencillez

El cantante Maluma compartió postales familiares que derritieron corazones: velas, buñuelos y la magia de la Navidad en casa.

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Maluma y Susana Gómez
Maluma recibió varios elogios por demostrar que la fama no deja atrás sus raíces. (Foto: Tommaso Boddi / Getty Images via AFP)

Maluma se dejó ver en modo papá y pareja cariñoso al compartir en su Instagram un entrañable homenaje al tradicional Día de las Velitas en su natal Medellín.

En una serie de postales cargadas de luz y calidez, el reguetonero aparece acompañado de su novia, Susana Gómez, y su hija, Paris, encendiendo velas y faroles para dar inicio a la temporada navideña en familia.

Maluma pausa sus compromisos para celebrar el Día de las Velitas con su familia

Desde la primera imagen, la continuación de su “Don Juan World Tour” se detiene para dar paso a un momento familiar: Maluma, vestido casualmente, ilumina farolillos junto a su hija de 21 meses, y Susana, con una sonrisa serena, observa el momento, la publicación, la acompaño de un pequeño mensaje que deja ver la importancia de estar en familia: "7 diciembre en Medallo City"

No solo el encendido de velitas marcó la velada: en otra fotografía se les ve preparando buñuelos, alimentos típicos de la noche, junto a risas y miradas cómplices. Las llamas de las velas reflejan la armonía de una familia unida, disfrutando en calma y sencillez, lejos del brillo del escenario y de las exigencias del estrellato.

Fans de Mauma elogiaron su sencillez en el día de las Velitas

La publicación generó una ola de comentarios emotivos por parte de sus seguidores. Algunos elogiaron la naturalidad del momento que compartió Maluma:

“El papá de Paris es otro nivel”, “Maluma pone velitas normales del populacho mientras el resto dizque velas personalizadas”, “El artista #1 de Colombia es aquel q jamás ha negado sus raíces y ese es Maluma!”

Muchos resaltaron lo agradable que resulta ver a una estrella internacional entregarse a las pequeñas tradiciones, lejos de la ostentación, en una muestra de humildad y apego a las costumbres típicas colombianas.

 

Con esta publicación, Maluma reafirma su compromiso de padre presente, al compartir momentos cotidianos junto a Susana y Paris, construyendo memorias familiares. La serie de postales no solo muestra unión, también simboliza una transición emotiva en la vida del cantante. París, quien nació en marzo de 2024, ha traído al intérprete de éxitos como Hawái y Felices los 4 un enfoque renovado: priorizar el amor familiar y las tradiciones sobre la fama y los reflectores.

