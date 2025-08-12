Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El gesto de Carla Giraldo en Día de Velitas con una publicación que nadie esperaba: ¿qué mostró?

Carla Giraldo celebró el Día de Velitas con un gesto especial que sorprendió a sus seguidores en redes.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Carla Giraldo en Día de Velitas
Así celebró Carla Giraldo el Día de Velitas sin aparecer en una sola foto. (Foto: Canal RCN)

La actriz y presentadora de La casa de los famosos Colombia, Carla Giraldo de llevó la atención en las redes sociales durante la celebración del 7 de diciembre, donde compartió un momento que rápidamente fue comentado entre sus fans.

¿Cuáles fueron las publicaciones de Carla Giraldo que cautivaron a sus fans?

Entre luces, tradición y un toque de su sello personal, la también ganadora de MasterChef Celebrity dejó claro que sabe cómo brillar incluso sin mostrar una sola fotografía suya.

A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió una imagen en la que publicó Sandra Franco, maquilladora y periodista, acompañándola en la celebración del Día de Velitas junto a otras personas.

Por su parte, la presentadora de La casa de los famosos Colombia compartió dos fotografías que nadie esperaba: una imagen romántica y cautivadora de una chimenea con una llama viva, rodeada de varias velas encendidas y una luz tenue que adorna el lugar.

En la otra imagen, que muestra la misma chimenea, pero en un plano más cercano, se pueden ver no solo las velas, sino también un velón blanco de la virgen. Carla Giraldo decidió compartirla acompañada de unos emojis de oración.

Carla Giraldo en Día de Velitas
Así celebró Carla Giraldo el Día de Velitas sin aparecer en una sola foto. (Foto: Canal RCN)

¿Qué pidió Carla Giraldo en la celebración de Día de las Velitas?

Aunque la actriz no hizo públicos sus deseos, es evidente que su devoción a la virgen y sus intenciones están ligadas a la prosperidad, el amor y la salud para la etapa que se acerca.

Como es bien conocido, próximamente comenzará la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, en la que Carla Giraldo volverá a desempeñarse como presentadora del exitoso reality de convivencia.

En las galas, los espectadores podrán verla nuevamente en pantalla junto a Marcelo Cezán, con quien conforma la dupla que guía las noches del programa.

Sin duda, Carla Giraldo, fiel a su estilo, no suele compartir muchas publicaciones en redes sociales y es muy reservada con su vida personal. Por eso, incluso una imagen publicada por ella, aunque no aparezca en las fotos, logra cautivar a sus millones de fanáticos.

Carla Giraldo en Día de Velitas
Así celebró Carla Giraldo el Día de Velitas sin aparecer en una sola foto. (Foto: Canal RCN)
