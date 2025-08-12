Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Salomón Bustamante enciende la ilusión de sus fans con supuesto video junto a Laura de León

Salomón Bustamante compartió momentos festivos en Instagram, pero un video con quien podría ser Laura de León desató especulaciones.

Nayla Urrego Solano Por: Nayla Urrego Solano
Salomón Bustamante y Laura de León
Salomón Bustamante mostró un video junto a quien sería Laura de León, encendiendo una ola de comentarios entusiastas. (Fotos del Canal RCN)

Este 7 de diciembre, Día de las Velitas, Salomón Bustamante sorprendió a sus seguidores al compartir en Instagram una serie de momentos entrañables celebrando la tradicional noche colombiana con un asado.

El presentador mostró cómo vivió una velada cargada de calidez familiar, luces y alegría, y entre las publicaciones, un video junto a quien sería Laura de León encendió una ola de comentarios entusiastas.

Salomón Bustamante ilusiona a sus fans con una posible reconciliación con Laura de León

En el clip, Salomón aparece bailando pegado a Laura de León, al ritmo de una melodía, demostrando complicidad y conexión. El video fue subido a su cuenta de Instagram, donde ha acumulado más de 5270 “me gusta” y decenas de comentarios de admiración, donde los fans manifestaron su alegría al verlos juntos de nuevo:

“ameee y que lindo es esto 🙌L&S son hermosos pero juntos son la M*NDAAA jajajaja”, “jajaajaj ellos de lo lindo y uno too confundido bueno ustedes”, “Me alegra verlos juntos 😍😍, mi Lau y mi Salo”.

Aunque algunos fans esperan ansiosos una reconciliación, otros destacan la posibilidad de que solo se trate de una amistad sincera y respetuosa. El tono mayoritario es de felicitación y nostalgia por la química que mostraban como pareja.

 

Salomón Bustamante y Laura de León anunciaron su separación hace meses

En agosto de este año, medios reportaron rumores de separación entre la pareja, tras varios meses sin publicaciones públicas juntos; se mencionó que Laura vive en Bogotá y Salomón en Cartagena, lo que habría derivado en una crisis. Posteriormente, en octubre, Bustamante habría respondido preguntas directas de seguidores aludiendo a su supuesta ruptura, lo que muchos interpretaron como una confirmación contundente.

Lo que sí es indudable es cómo, en medio de velas y luces titilantes, este breve pero significativo video prendió la esperanza en el corazón de muchos fans. Sea el inicio de un reencuentro amoroso o una celebración entre amigos, Salomón y Laura lograron, una vez más, captar la atención y el afecto de su amplia comunidad.

Solo el tiempo dirá si el arte del baile se transforma en una nueva historia de amor o se queda en un emotivo recuerdo compartido en las redes.

