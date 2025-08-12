Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así vivieron Karina García y su hija Isabella el Día de las Velitas lejos de Valentino

Isabella Vargas, hija de Karina García, celebró el Día de las Velitas junto a su mamá, pero separada de su hermanito Valentino.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Así celebró Karina García y su hija Día de las Velitas
Así pasó Karina García el Día de las Velitas con Isabella y sin Valentino. (Foto: Canal RCN)

Isabella Vargas, hija de Karina García, compartió con sus seguidores unas emotivas fotografías de su celebración del Día de las Velitas junto a su mamá; sin embargo, reveló que esta fecha la pasó lejos de su hermanito Valentino.

¿Cómo ha sido la celebración de Día de las Velitas de la hija de Karina García?

Como se sabe, Karina García ha estado fuera del país durante poco más de un mes cumpliendo compromisos laborales, mientras sus dos hijos permanecían en Colombia. No obstante, hace unos días su hija viajó para acompañar a la modelo paisa.

Por ello, Isabella Vargas, a través de sus redes sociales donde suma un millón de seguidores en Instagram, compartió varios detalles de lo que fue este día especial, en el que muchas familias se reúnen y prenden velitas para pedir y agradecer por lo bueno que ha pasado en sus vidas.

“Aunque esté fuera de Colombia voy a prender velitas hoy”, compartió Isabella en sus redes sociales.

Pero antes de compartir lo que hizo en el Día de las Velitas, La hija de Karina comenzó compartiendo algunos recuerdos de lo que le sucedió hace un año en el que celebró esta fecha también fuera de Colombia.

Recordó que hace un año estuvo en Boston, donde residía, prendiendo las velitas en la calle junto a un carro y otras personas; sin embargo, contó que tuvo un inesperado momento que cambió esta celebración.

La hija de la modelo paisa reveló a sus seguidores que había un lago cubierto de nieve y que se le cayó el celular, el cual nunca logró recuperar.

Así celebró Karina García y su hija Día de las Velitas
Así pasó Karina García el Día de las Velitas con Isabella y sin Valentino. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Karina García y su hija celebraron el Día de las Velitas sin Valentino?

En otra de sus historias, reveló su cena en un prestigioso restaurante, pero luego mostró que, aunque estaba fuera del país, logró conseguir velas y compartirlas con su madre en un balcón, acompañadas de una emotiva fotografía.

En un corto video, se le vio junto a Karina García en el proceso de prender las velitas; no obstante, muchos se preguntaban dónde estaba Valentino, el pequeño hijo de Karina García.

Por ello, la hija de Karina García reveló que el pequeño se encontraba con la familia de su papá, acompañado de una tierna fotografía.

“Mi niño hermoso, prendiendo velitas con la familia de su papá y siendo muy feliz”, escribió Isabella Vargas.

Así celebró Karina García y su hija Día de las Velitas
Así pasó Karina García el Día de las Velitas con Isabella y sin Valentino. (Foto: Canal RCN)
