Famoso actor de 'Mi pobre angelito' está en silla de ruedas por una enfermedad: así luce actualmente

El actor de The Rocky Horror Picture Show y Mi Pobre Angelito 2 enfrenta las secuelas de un derrame cerebral, pero sigue activo y recordado por sus papeles icónicos.

Silla de ruedas
El actor de The Rocky Horror Picture Show y Mi Pobre Angelito 2 enfrenta las secuelas de un derrame cerebral.

Timothy James “Tim” Curry, de 79 años, es una figura legendaria del cine y el teatro, cuyas actuaciones han dejado una huella importante en la cultura cinematográfica. Su carrera comenzó en el teatro, interpretando a Dr. Frank‑N‑Furter en The Rocky Horror Picture Show (1975), película que lo catapultó al estrellato con un rol tan inolvidable como controvertido.

En la década de los 90, Curry exploró el terror y lo fantástico: protagonizó la miniserie It (1990) como el temible Pennywise, papel que se convirtió en referencia del género. También es recordado por su papel como el conserje del Plaza Hotel, Mr. Hector, en Home Alone 2: Lost in New York (1992) conocido en Latinoamérica como ‘Mi pobre angelito’, donde compartió escena con Donald Trump, quien era dueño del hotel en ese entonces.

Un giro de salud en la vida de Tim Curry que lo cambió todo

En julio de 2012, Curry sufrió un derrame cerebral mientras se relajaba en una sesión de masaje. Al principio no se dio cuenta de su gravedad, pero su masajista llamó a emergencias tras notar que algo estaba mal.

El derrame lo dejó parcialmente paralizado del lado izquierdo, lo que le impide caminar y lo obliga a usar silla de ruedas desde entonces.

Así luce en la actualidad Tim Curry: aún sigue vigente en el cine

Tras su percance de salud, Tim Curry ha reducido sus apariciones, pero continúa activo en el mundo del espectáculo. En mayo de 2025 fue visto en Los Ángeles siendo empujado en silla de ruedas tras una compra en un supermercado.

En septiembre de 2025, durante un evento en el Museum Academy en Hollywood como parte del 50º aniversario de Rocky Horror, subió al escenario en silla de ruedas, recibiendo una gran ovación.

Tim Curry
El actor de The Rocky Horror Picture Show y Mi Pobre Angelito 2 enfrenta las secuelas de un derrame cerebral.

A pesar de las limitaciones físicas, su voz y mente siguen tan vivas como siempre. Tras el derrame, ha trabajado en el doblaje y la actuación de voz, participando en series animadas como Star Wars: The Clone Wars, Over the Garden Wall, entre otras.

