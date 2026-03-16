Verónica Giraldo, hermana de Karol G, apareció en redes con un inesperado mensaje: "toca alejarnos"

Verónica Giraldo volvió a posicionarse en el centro de la conversación digital tras compartir una reflexión que no pasó desapercibida entre los internautas. La influencer llamó la atención tras revelar cómo enfrenta las situaciones complejas que enfrenta en su vida.

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¿Quién es Verónica Giraldo?

Verónica Giraldo Navarro es una influencer, empresaria y maquilladora colombiana, conocida por ser la hermana de la cantante Karol G. Es la mayor de las tres hermanas Giraldo y es madre de una niña llamada Sophia.

Verónica Giraldo, hermana de Karol G / (Foto de AFP)

La creadora de contenido ha llamado la atención en redes por compartir contenido relacionado con el bienestar personal y el autocuidado. Se destaca por mostrar los procesos detrás de los procedimientos estéticos y la realidad del cuerpo tras el embarazo.

A través de sus redes sociales, donde cuenta con más de 1 millón de seguidores, envía mensajes para motivar a otras mujeres a cuidar su salud mental tanto como su apariencia física.

¿Qué pasó con Verónica Giraldo y su familia?

A inicios del 2026, Verónica se convirtió en tendencia debido a una serie de declaraciones muy personales que llamaron la atención a través de sus redes sociales. La creadora de contenido afirmó que su expareja, Jaime Llano, la quería apartar de su hija.

Verónica Giraldo revela detalles de la relación con su familia / (Foto de AFP)

Giraldo expresó sentirse sola y afirmó que su familia "le dio la espalda" en medio del proceso que estaba atravesando. La empresaria afirmó que la relación con sus padres no era buena, afirmando que lo que se ve en redes no siempre es real.

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¿Qué mensaje compartió Verónica Giraldo en sus redes sociales?

Mediante una historia de Instagram, Verónica llamó la atención al compartir una reflexión que generó todo tipo de comentarios entre sus fans.

La creadora de contenido compartió una imagen en la cual reveló cómo afronta las situaciones difíciles que suceden en su vida. Verónica reveló que, en algunos momentos de tensión, la mejor opción es alejarse y aceptar que no todo lo que se dice está bien.

Así mismo, destacó que valora los errores, pues estos le permiten mejorar, sanar y volver más fuerte. Giraldo afirmó que continúa esforzándose por ella y por todas las personas que la acompañan.

Su mensaje fue ampliamente comentado en redes, donde los internautas rumoran que la reflexión podría ser un indicio sobre una posible reconciliación con su familia.