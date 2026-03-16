Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, apareció en redes con un inesperado mensaje: "toca alejarnos"

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, compartió una reflexión en la que confesó cómo asume las situaciones complejas que enfrenta.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Verónica Giraldo, hermana de Karol G, apareció en redes con un inesperado mensaje
Verónica Giraldo, hermana de Karol G, compartió reflexión en redes / (Foto de AFP)

Verónica Giraldo volvió a posicionarse en el centro de la conversación digital tras compartir una reflexión que no pasó desapercibida entre los internautas. La influencer llamó la atención tras revelar cómo enfrenta las situaciones complejas que enfrenta en su vida.

Artículos relacionados

¿Quién es Verónica Giraldo?

Verónica Giraldo Navarro es una influencer, empresaria y maquilladora colombiana, conocida por ser la hermana de la cantante Karol G. Es la mayor de las tres hermanas Giraldo y es madre de una niña llamada Sophia.

¿Quién es Verónica Giraldo?
Verónica Giraldo, hermana de Karol G / (Foto de AFP)

La creadora de contenido ha llamado la atención en redes por compartir contenido relacionado con el bienestar personal y el autocuidado. Se destaca por mostrar los procesos detrás de los procedimientos estéticos y la realidad del cuerpo tras el embarazo.

A través de sus redes sociales, donde cuenta con más de 1 millón de seguidores, envía mensajes para motivar a otras mujeres a cuidar su salud mental tanto como su apariencia física.

Artículos relacionados

 

¿Qué pasó con Verónica Giraldo y su familia?

A inicios del 2026, Verónica se convirtió en tendencia debido a una serie de declaraciones muy personales que llamaron la atención a través de sus redes sociales. La creadora de contenido afirmó que su expareja, Jaime Llano, la quería apartar de su hija.

¿Qué pasó con Verónica Giraldo y su familia?
Verónica Giraldo revela detalles de la relación con su familia / (Foto de AFP)

Giraldo expresó sentirse sola y afirmó que su familia "le dio la espalda" en medio del proceso que estaba atravesando. La empresaria afirmó que la relación con sus padres no era buena, afirmando que lo que se ve en redes no siempre es real.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje compartió Verónica Giraldo en sus redes sociales?

Mediante una historia de Instagram, Verónica llamó la atención al compartir una reflexión que generó todo tipo de comentarios entre sus fans.

La creadora de contenido compartió una imagen en la cual reveló cómo afronta las situaciones difíciles que suceden en su vida. Verónica reveló que, en algunos momentos de tensión, la mejor opción es alejarse y aceptar que no todo lo que se dice está bien.

Así mismo, destacó que valora los errores, pues estos le permiten mejorar, sanar y volver más fuerte. Giraldo afirmó que continúa esforzándose por ella y por todas las personas que la acompañan.

Su mensaje fue ampliamente comentado en redes, donde los internautas rumoran que la reflexión podría ser un indicio sobre una posible reconciliación con su familia.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Katy Perry se hace viral por un supuesto video. Talento internacional

Katy Perry habría realizado arriesgada maniobra que puso en riesgo su vida durante un videoclip

Katy Perry se volvió viral tras protagonizar una arriesgada escena que alarmó a sus seguidores en redes sociales.

¿Felipe Saruma se reencontró con Isabella Valdiri tras su cumpleaños? Andrea Valdiri

¿Felipe Saruma se reencontró con Isabella Valdiri tras su cumpleaños?: “Los hijos unen familias”

Una imagen que mostraría a Felipe Saruma con Andrea e Isabella Valdiri tras el cumpleaños de la joven comenzó a circular en redes.

María Alejandra Manotas, ex de Alejandro Riaño, se mostró conmovida tras dar fin a su relación María Alejandra Manotas

Ex de Alejandro Riaño, se mostró conmovida tras dar fin a su relación: "duele"

María Alejandra Manotas confirmó que atraviesa una tusa y reveló las razones detrás del fin de su relación con Alejandro Calderón.

Lo más superlike

Falleció reconocido actor de Back to the Future: tenía 89 años Talento internacional

¡Luto en el cine! Murió reconocido actor que participó en Back to the Future: ¿quién es?

Un reconocido actor que participó en Back to the Future falleció a los 89 años, según confirmó su familia.

Beba se pronunció tras el supuesto mensaje del esposo de Johanna Fadul: esto confesó Juanse Quintero

Beba se pronunció tras el supuesto mensaje del esposo de Johanna Fadul: esto confesó

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo? Christian Nodal

Sale a la luz video de Christian Nodal haciendo un señalamiento a Cazzu por Inti: ¿qué dijo?

Karol G aparece con nuevo cambio de look en los Premios Oscar 2026: ¿cómo lució? Karol G

Karol G aparece con nuevo cambio de look en los Premios Oscar 2026: ¿cómo lució?

¿Tomar agua caliente en ayunas ayuda o no a adelgazar? Salud y Belleza

Agua caliente en ayunas: ¿el truco viral que promete ayudar a adelgazar?