Maía ilumina el Día de las Velitas cantando un clásico navideño que enamoró a sus seguidores

La cantante Maía dio la bienvenida a la Navidad y el día de las Velitas con una interpretación que desató elogios por su voz y talento.

Nayla Urrego Solano
Maía
Maía interpretó un clásico navideño, el cual le generó elogios por su magistral interpretación. (Ethan Miller / Getty Images via AFP)

La Navidad llegó con música y alegría al perfil de la cantante Maía, quien sorprendió a sus seguidores con una publicación cargada de espíritu festivo.

La cantante barranquillera compartió en Instagram un video donde interpreta uno de los clásicos más icónicos de la temporada: “Rocking Around the Christmas Tree”, demostrando una vez más por qué es considerada una de las voces más potentes y versátiles de Colombia.

Maía encanta a sus fans con su voz al cantar tradicional canción navideña

En la grabación, Maía aparece rodeada de luces cálidas y decoración navideña, mientras canta con una energía contagiosa que refleja la esencia de estas fechas. Con su característico carisma, la artista acompañó el video con un mensaje que celebra la tradición del Día de las Velitas, invitando a sus seguidores a encender la luz de la esperanza y disfrutar la música como parte de la celebración.

“Comenzando celebración de Velitas🕯️🕯️🕯️ con una de mis canciones favoritas.🎅🏻⭐️ ¡Mucha luz y aguacero de bendiciones para todos!”, escribió la intérprete en la descripción del post.

La publicación no tardó en generar reacciones. En cuestión de minutos, los comentarios se llenaron de elogios: “La mejor voz femenina de Colombia, sin duda alguna! Hermosa interpretación! Felicitaciones Maía!", "Wow Maia…cuando uno cree que escuchará algo “normal” en ti pero nooooo llegas y nos sorprendes!!", fueron algunos de los mensajes que inundaron su perfil. Muchos seguidores destacaron la naturalidad y la fuerza vocal de Maía, que logró darle un toque personal a un tema clásico sin perder su esencia original.

 

Maía le da la bienvenida al día de las Velitas, tradición colombiana

El gesto de Maía conecta con una de las costumbres más queridas en Colombia: el Día de las Velitas, que marca el inicio oficial de la Navidad. Para la artista, la música es el mejor vehículo para transmitir emociones y mantener vivas las tradiciones, incluso en tiempos donde las redes sociales se convierten en el escenario principal para compartir momentos especiales.

Con esta interpretación, Maía no solo celebra la llegada de diciembre, sino que también reafirma su compromiso con la alegría y la unión familiar que caracterizan estas fechas. Su voz, su energía y su autenticidad la consolidan como una artista que sabe cómo conectar con el público, especialmente cuando se trata de iluminar la Navidad con música.

