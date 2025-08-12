La Segura celebró el Día de las Velitas, pero su porta velas llamó la atención: ¿fue un error?

Natalia Segura, conocida como La Segura, sigue dando de qué hablar en redes sociales. Recientemente, la caleña cautivó a su fanaticada al mostrar unas tiernas fotografías junto a Ignacio Balandán y su pequeño bebé, Lucca.

¿Cómo celebró La Segura el Día de las Velitas?

La creadora de contenido, a través de su cuenta de Instagram donde suma más de 10 millones de seguidores, compartió unas emotivas fotografías de lo que fue esta noche de luces que se llevó toda la atención de su fanaticada.

Y es que la caleña ya había compartido que este día especial lo disfrutaría junto a toda su familia, y en esta Navidad junto a su esposo y a su pequeño bebé de casi 8 meses.

Artículos relacionados La casa de los famosos Maiker, aspirante a La casa de los famosos Colombia, ratifica rivalidad con Yina Calderón: "Nunca"

En esta ocasión, la creadora de contenido mostró con un carrusel de fotografías lo que fue esta noche de Velitas, en la que aparece ella junto al también creador de contenido uruguayo Ignacio Balandán y Lucca, que como siempre se lleva toda la atención de los internautas.

En otra imagen se le puede ver a la familia de pila de la influencer, como a su mamá y su abuela, así como a su hermanito menor, rodeados de velas.

La Segura derrite a sus fans con tiernas fotos familiares en el Día de las Velitas. (Foto: Canal RCN)

Y por supuesto, no podía faltar la imagen en la que aparece ella junto con su pequeño, quien cautiva con una pandereta en la mano. Asimismo, en otra fotografía se ve a La Segura y a su esposo en una romántica escena. Y la no que no podía faltar junto a su mamá.

¿Qué pasó con el porta velas de La Segura en el Día de las Velitas?

Como era de esperarse, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, y muchos notaron un pequeño error en las fotografías que compartió La Segura.

Muchos elogiaron a la familia de la caleña y, por supuesto, a su bebé: “El bebé es hermoso” y “Qué linda familia” fueron algunas de las reacciones de su fanaticada.

Sin embargo, varios internautas se percataron de que los porta velas estaban al revés, lo que, por supuesto, llamó la atención: “Los porta velas al revés” o “Las bases de las velas están al revés, pero se ven hermosos”, comentaron entre risas.