Impactante detalle: así encontraron el cuerpo sin vida de Baby Demoni

Revelan estremecedores detalles sobre cómo fue encontrado el cuerpo sin vida de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
así fue hallado el cuerpo sin vida de Baby Demoni
El estremecedor estado en que encontraron a Baby Demoni. (Foto referencia Freepik).

A una semana de la muerte de Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como Baby Demoni, siguen saliendo a la luz nuevos detalles sobre lo ocurrido. Recientemente se reveló cómo fue encontrado el cuerpo sin vida de la joven influenciadora, quien fue hallada en su propia casa tras una fuerte discusión con su novio, Miguel Ángel López, conocido como Samor.

¿Cómo fue encontrado el cuerpo sin vida de Baby Demoni?

En una reciente entrevista con el periodista colombiano Rafael Poveda, en su podcast Más allá del silencio, Robin Alexis Parra, mejor conocido como La fresa más nea y amigo cercano de Baby Demoni, relató lo ocurrido horas antes de que se confirmara la muerte de la joven influenciadora.

Misteriosa advertencia a Baby Demoni antes de su trágico final
Revelan la fuerte advertencia que recibió Baby Demoni horas antes de morir. (Foto referencia Freepik).

Dentro de su testimonio, La fresa compartió un estremecedor detalle sobre cómo fue hallado el cuerpo sin vida de Alejandra Esquin y lo que sucedió en las horas posteriores a este trágico hecho.

Según contó, una vecina de Baby Demoni se comunicó con él y le reveló que la joven habría sido encontrada suspendida del techo, mientras de fondo se escuchaban los gritos de su pareja, Samor.

Novio de ‘Baby Demoni’ la señaló de serle infiel con su mejor amigo. Foto | Freepik.

De acuerdo con esta versión, la influenciadora habría atentado contra su vida, provocándose graves heridas antes de perder la conciencia.

“Encontraron a Alejandra colg4da. Ella no tenía nada en el cuello, como si se hubiera ah0rcado. Tenía mucha sangr3, como si se hubiera cort4do. Samor estaba gritando: ‘Se colgó, se ah0rcó’, y luego la llevó al hospital”, relató La fresa más nea.

¿Qué pasó en el hospital con Baby Demoni?

Así mismo reveló que una vez colgó la llamada con la vecina se comunicó con la hermana de Baby Demoni para saber en qué hospital la tenían y así dirigirse hacia allá. Una vez llegó al lugar, se enteró de que la influenciadora había tenido dos paros cardiorrespiratorios y pese a la reanimación no había reaccionado.

“La hermana se encuentra llorando, me abraza, me dice que Alejandra está muy mal, que entró sin signos vitales, le hicieron reanimación, tuvo dos paros cardiorrespiratorios, su cerebro tenía 30 minutos sin oxígeno”, agregó.

La muerte de Baby Demoni continúa siendo tema de investigación y hasta el momento las autoridades no han revelado mayores detalles.

