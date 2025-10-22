Aída Victoria Merlano desata rumores de romance tras recibir un misterioso regalo

Aída Victoria Merlano volvió a ser el centro de conversación en redes sociales, luego de publicar una fotografía que despertó la curiosidad de miles de seguidores donde se observa la parte trasera de una camioneta llena de ramos de rosas rojas, un gesto que muchos interpretaron como una sorpresa romántica.

Aunque la creadora de contenido no dio ningún contexto ni mencionó de quién provenía el detalle, la publicación fue suficiente para que comenzaran las especulaciones sobre un posible nuevo amor.

¿Quién podría estar detrás del misterioso detalle romántico?

La influencer ha estado en el foco mediático tras su ruptura con Juan David Tejada y su etapa de posparto, y aunque no ha confirmado públicamente tener pareja, sus seguidores no tardaron en vincularla con un nombre que ha empezado a sonar con fuerza en redes.

El misterio alrededor de los ramos de rosas se ha convertido en uno de los temas más comentados entre los fanáticos de Aída Victoria, y varios comenzaron a teorizar sobre la identidad del supuesto admirador.

¿Cómo reaccionó Aida Victoria a los rumores del supuesto romance?

Con su característico estilo directo y sarcástico, manifestó su molestia ante la insistencia de algunos usuarios que aseguran conocer detalles de su vida privada y dejó claro que los rumores no le quitan la paz, pero sí le incomoda que constantemente se le atribuyan relaciones o situaciones sin fundamento.

Aida Victoria Merlano vuelve a ser tendencia por un supuesto admirador secreto. Foto Freepik

¿Hay un nuevo capítulo en la vida amorosa de Aída Merlano?

Mientras algunos seguidores apuestan por un nuevo romance, otros creen que podría tratarse de un gesto anónimo o incluso de una estrategia para promocionar una colaboración.

Aida Victoria Merlano mostró una camioneta llena de rosas rojas sin revelar quién las envió. | Foto: Canal RCN

Lo cierto es que la influencer sigue generando conversación con cada publicación y hasta el momento, ni Aída Victoria ni Felipe Zapata han confirmado tener una relación sentimental, pero la imagen de las rosas rojas continúa siendo el punto de partida de rumores sobre romance.