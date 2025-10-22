Pichingo tuvo lapsus con Belén Alonso en plena eliminación de MasterChef Celebrity, ¿por qué?

En pleno reto de eliminación para entrar al Top 9 de MasterChef Celebrity 2025, el humorista Pichingo tuvo un lapsus con la chef Belén Alonso.

Los participantes en riesgo debían hacer un plato en el que las tapas de pan tajado debían ser utilizadas y elevadas a otro nivel creativo.

Terminado el reto, empezaron a llamar a las celebridades al atril, en el turno de Pichingo sucedió el percance con la chef mexicana.

¿Cuál fue el lapsus que tuvo Pichingo con Belén Alonso en MasterChef Celebrity?

Pichingo preparó un plato que llamó 'René Higuita', utilizó el pan en canelón, lo rellenó de pollo con salsa de champiñón y gratinado.

El primero en probar fue el chef Rausch y fue cuando tuvo el lapsus porque olvidó el nombre de la chef Belén.

"De alguien como usted (Rausch), como Nicolás, como... Cómo se llama la señora, la de la boca chiquita (Belén)", expresó Pichingo.

Ante esto, la mexicana comentó que no iba a pasar a calificarle el plato porque no la reconoce, pero de hacerlo eso sería prácticamente eliminarlo.

A Pichingo se le olvidó el nombre de la chef Belén Alonso | Foto del Canal RCN.

En diálogo con la producción, Pichingo remarcó que se trató de una broma y nada más. Por obvias razones, conoce a la mexicana porque ya van decenas de capítulos de MasterChef Celebrity.

¿Cómo terminó el percance que tuvo Pichingo con la chef Belén Alonso en MasterChef Celebrity?

Pasó el chef Nicolás de Zubiría y en el turno de Belén Alonso comenzó el martirio debido a que Rausch justificó que sería la primera vez que un cocinero se va con un plato espectacular porque un chef no lo prueba.

Después de esto, la mexicana se acercó a la degustación y Pichingo intentó solucionarlo cantándole.

"Yo no conozco tu nombre porque es que eres muy bonita, y yo a usted la reconozco es por la boqui chiquita", entonó.

Pichingo le cantó a la chef Belén Alonso | Foto del Canal RCN.

Finalmente, la chef Belén Alonso sí probó el plato, pero no dijo mucho, solo que estaba de buen sabor. "¡Vamos, Diego!", gritaron desde el balcón porque ese es el nombre de pila del humorista.

