Así quedó el exclusivo Top 9 de MasterChef Celebrity 2025 tras emotiva despedida

9 participantes continúan en MasterChef Celebrity, ahora la convivencia está haciendo de las suyas y más.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
MasterChef Celebrity 2025
Así quedó el exclusivo Top 9 de MasterChef Celebrity 2025 tras emotiva despedida | Foto del Canal RCN.

Quedó definido el prestigioso Top 9 de MasterChef Celebrity 2025. El formato de cocina del Canal RCN cada vez está más complejo y por eso es que ahora cada eliminación es más llamativa.

¿Quién fue eliminado y no ingresó al Top 9 de MasterChef Celebrity 2025?

El más nuevo eliminado de MasterChef Celebrity, 10 años, fue el actor Luis Fernando Hoyos. El artista no se fue con un mal plato, pues se inventó un sandwich muy elevado, pero el error estuvo en que la salsa le quedó salada.

Luis Fernando Hoyos había tenido una significaba ausencia de MasterChef porque estuvo enfermo, pero, aun así, logró ingresar al Top 10. Aunque su historia en la competencia terminó, se fue con una emotiva despedida.

"Tengo un agradecimiento profundo por MasterChef, jamás pensé estar en un reality... Ahora voy a masticar todo este proceso que, sin duda, me va a llevar muy lejos porque ha sido maravilloso", expresó Luis Fernando Hoyos.

Luis Fernando Hoyos, Claudia Bahamón
Así se despidieron de Luis Fernando Hoyos en MasterChef | Foto del Canal RCN.

¿Cómo quedó el Top 9 de MasterChef Celebrity 2025?

Al quedar el experimentado actor eliminado, el Top 9 de MasterChef Celebrity 2025 ya es una realidad. En efecto, los participantes que siguen en el juego culinario son:

  • Violeta Bergonzi.
  • Alejandra Ávila.
  • Carolina Sabino.
  • Ricardo Vesga.
  • Patty Grisales.
  • Pichingo.
  • Valentina Taguado.
  • Michelle Rouillard.
  • Raúl Ocampo.

¿Qué sigue después del Top 9 de MasterChef Celebrity 2025?

Así las cosas, empieza una nueva etapa en la producción gastronómica del Canal RCN con más exigencias, pues cada eliminación de MasterChef es más complicada porque nadie se quiere ir, ya que se viene, por ejemplo, las filipinas que, por lo general, se dan en el Top 6.

En MasterChef Celebrity no solo la competencia está reñida, sino que ya se han venido presentando distintas diferencias. Entre ellas, la actriz Patty Grisales y la locutora Valentina Taguado no han logrado simpatizar del todo.

Valentina Taguado, Raúl Ocampo, Patty Grisales
Patty le pidió disculpas a Taguado en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

Asimismo, se dice que Pichingo es el "protegido", mientras que, varios arremeten contra el actor Ricardo Vesga porque celebridades, como Violeta Bergonzi, han sostenido que no merece seguir en este punto del juego de cocina. Queda por esperar como avanzan los platos y la convivencia.

Puedes revivir los capítulos completos de MasterChef Celebrity, 10 años, a través de la app del Canal RCN. Haciendo clic aquí.

