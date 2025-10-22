Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Acuerdo prenupcial entre Jenny López y Jhonny Rivera sale a la luz: esto fue lo que pactaron

Salió a la luz el acuerdo prenupcial entre Jenny López y Jhonny Rivera, y las condiciones que pusieron antes de llegar al altar.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así es el acuerdo prenupcial entre Jhonny Rivera y Jenny López que todos comentan
Sale a la luz el acuerdo prenupcial entre Jhonny Rivera y Jenny López: esto pactaron. (Foto Canal RCN | Freepik).

La pareja conformada por el cantante de música popular Jhonny Rivera y la joven artista Jenny López se ha convertido en una de las más sonadas de los últimos años, no solo por su gran diferencia de edad, sino también porque pronto llegarán al altar. Sin embargo, antes de que esto suceda, se dio a conocer el acuerdo prenupcial al que llegaron.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el acuerdo prenupcial que acordaron Jhonny Rivera y Jenny López?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas que ofrecen diferentes redes sociales, Jenny López reveló el acuerdo prenupcial al que llegó con su prometido Jhonny Rivera para poder oficializar su relación en el altar.

La romántica foto de Jenny López y Jhonny Rivera
Jenny López y Jhonny Rivera presumen su amor en redes. (Foto: Canal RCN)

De esta manera, con una llamativa fotografía suya y un corto mensaje por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jenny López respondió la interesante pregunta de una internauta que quiso saber si en su matrimonio se firmarían capitulaciones.

Artículos relacionados

Sin darle vueltas al asunto o evadir la pregunta, Jenny López decidió responder de manera afirmativa, confirmando así que habrá capitulaciones en su boda: “Sí es lo correcto”.

Y es que este tipo de acuerdo legal es muy practicado por personas que no quieren comprometer sus vienes actuales, y mantener las cuentas claras. Pues este contrato rige las normas que rigen su patrimonio económico en caso de disolución.

¿Cuándo será la boda entre Jhonny Rivera y Jenny López?

Luego de que Jhonny Rivera sorprendiera a Jenny López con una inesperada propuesta de matrimonio en medio de su primer show en el Movistar Arena de Bogotá, el pasado 3 de mayo, se conocieron nuevos detalles sobre la fecha y el tipo de ceremonia que planea la pareja de artistas.

Jhonny Rivera en los Premios Nuestra Tierra
Jenny López se sinceró sobre su relación con Jhonny Rivera y cómo manejan los desacuerdos. Foto | Canal RCN.

Según comentó la cantante semanas atrás, ambos desean realizar una celebración en la que solo estén presentes familiares y amigos muy cercanos. Además, reveló que la boda se llevará a cabo en febrero de 2026 en Pereira, tiempo que consideran ideal para planear todos los detalles del evento.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mejor amigo de Baby Demoni rompe el silencio Influencers

Mejor amigo de Baby Demoni revela que ha recibido amenazas tras su muerte

Mejor amigo de Baby Demoni denunció amenazas en su contra tras la muerte de la influenciadora.

Aida Merlano rompió el silencio tras señalamientos de nueva relación: “Ganó el chisme” Aída Victoria Merlano

Aída Victoria Merlano desata rumores de romance tras recibir un misterioso regalo

Una foto con decenas de rosas rojas bastó para que Aída Victoria Merlano volviera a encender las redes con rumores de un nuevo romance.

Karen Sevillano, Karina García Karen Sevillano

Gesto de Karen Sevillano evidenciaría tensión con Karina García: esta sería la prueba

Los internautas analizaron una publicación de Karen Sevillano que la relacionaron en oposición a Karina García.

Lo más superlike

Pichingo, Belén Alonso MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo tuvo lapsus con Belén Alonso en plena eliminación de MasterChef Celebrity, ¿por qué?

Pichingo cometió un "error" con la chef Belén Alonso y le tocó retractarse en el atril de MasterChef Celebrity.

Yina Calderón, Andrea Valdiri Viral

Joven terminó muerto por imitar enfrentamiento de Andrea Valdiri y Yina Calderón | VIDEO

Violeta Bergonzi reveló el procedimiento médico que se realizó en el pasado: ¿de cuál se trata? Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi reveló el procedimiento médico que se realizó en el pasado: ¿de cuál se trata?

Beéle rompió se pronunció en redes tras reciente colaboración con Shakira y Ed Sheeran Shakira

Beéle se pronunció en redes tras reciente colaboración con Shakira y Ed Sheeran: ¿qué dijo?

Belinda actúa en el escenario frente al Ayuntamiento de París durante el desfile de L'Oréal Paris. Belinda

Belinda rompió en llanto en pleno concierto, ¿cuál fue la razón?