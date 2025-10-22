Acuerdo prenupcial entre Jenny López y Jhonny Rivera sale a la luz: esto fue lo que pactaron

La pareja conformada por el cantante de música popular Jhonny Rivera y la joven artista Jenny López se ha convertido en una de las más sonadas de los últimos años, no solo por su gran diferencia de edad, sino también porque pronto llegarán al altar. Sin embargo, antes de que esto suceda, se dio a conocer el acuerdo prenupcial al que llegaron.

¿Cuál fue el acuerdo prenupcial que acordaron Jhonny Rivera y Jenny López?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas que ofrecen diferentes redes sociales, Jenny López reveló el acuerdo prenupcial al que llegó con su prometido Jhonny Rivera para poder oficializar su relación en el altar.

Jenny López y Jhonny Rivera presumen su amor en redes. (Foto: Canal RCN)

De esta manera, con una llamativa fotografía suya y un corto mensaje por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jenny López respondió la interesante pregunta de una internauta que quiso saber si en su matrimonio se firmarían capitulaciones.

Sin darle vueltas al asunto o evadir la pregunta, Jenny López decidió responder de manera afirmativa, confirmando así que habrá capitulaciones en su boda: “Sí es lo correcto”.

Y es que este tipo de acuerdo legal es muy practicado por personas que no quieren comprometer sus vienes actuales, y mantener las cuentas claras. Pues este contrato rige las normas que rigen su patrimonio económico en caso de disolución.

¿Cuándo será la boda entre Jhonny Rivera y Jenny López?

Luego de que Jhonny Rivera sorprendiera a Jenny López con una inesperada propuesta de matrimonio en medio de su primer show en el Movistar Arena de Bogotá, el pasado 3 de mayo, se conocieron nuevos detalles sobre la fecha y el tipo de ceremonia que planea la pareja de artistas.

Jenny López se sinceró sobre su relación con Jhonny Rivera y cómo manejan los desacuerdos. Foto | Canal RCN.

Según comentó la cantante semanas atrás, ambos desean realizar una celebración en la que solo estén presentes familiares y amigos muy cercanos. Además, reveló que la boda se llevará a cabo en febrero de 2026 en Pereira, tiempo que consideran ideal para planear todos los detalles del evento.