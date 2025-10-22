Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Joven terminó muerto por imitar enfrentamiento de Andrea Valdiri y Yina Calderón | VIDEO

Lo que inició como un juego resultó en una tragedia, en medio de intentos por simular el combate entre Andrea Valdiri y Yina Calderón.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón, Andrea Valdiri
Joven terminó muerto por imitar enfrentamiento de Andrea Valdiri y Yina Calderón | Foto del Canal RCN y Freepik.

El pasado sábado 18 de octubre se presentó la cuarta versión del evento de boxeo llamado Stream Fighters. Diferentes rostros de internet se vieron en el ring para enfrentarse, siendo uno de los momentos más esperados en encuentro entre Yina Calderón y Andrea Valdiri.

¿Qué pasó en el enfrentamiento entre Andrea Valdiri y Yina Calderón?

Yina Calderón y Andrea Valdiri no se tienen ni el más mínimo aprecio, razón por la que los ojos estaban puestos sobre este enfrentamiento; de hecho, había sido catalogado como el "estelar" de todo el evento.

No obstante, el enfrentamiento tuvo una mínima duración de unos cuantos segundos, pues Yina Calderón abandonó el ring de boxeo y eso causó polémica en todos los que estaban viendo.

No obstante, resulta que un trágico caso se presentó porque dos jóvenes quisieron imitar a las influenciadoras, sin esperar que uno de ellos muriera.

Andrea Valdiri, Yina Calderón
Algunos dicen que a Yina le dio miedo de Valdiri | Foto del Canal RCN.

¿Cómo murió el joven que imitó el enfrentamiento de Andrea Valdiri y Yina Calderón?

Sí, en medio de la transmisión en vivo del evento, en el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, hubo un fatídico desenlace en Barranquilla debido a que un joven identificado como Camilo Andrés Garzón Díaz murió en medio de una recreación del combate entre las influencers con una joven llamada Melani Salomé Sánchez.

Camilo y Melani llevaron a cabo un enfrentamiento amistoso. Reunidos con otros allegados en el barrio Alto Prado, se hizo una especie de ring y todo quedó grabado.

Boxeo
Lo que empezó como un juego de boxeo, terminó en lo peor | Foto de Freepik.

Ambos comenzaron a actuar y simular como si estuviesen en el ring de boxeo, pero una golp3 de la joven, que en el video no se ve tan fuerte, provocó la muerte de su contrincante al caer en el suelo.

Los reportes de los medios locales consignan que el joven fue trasladado de inmediato a la Clínica de la Costa, pero falleció minutos después.

Asimismo, se dio a conocer que los presentes aseguraron que se trataba únicamente de una representación del evento Stream Fighters 4. En consecuencia, Melanie ahora debe responder por hom1cidio culposo.

Finalmente, el hecho generó rechazo y abrió una discusión sobre los peligros de replicar en la vida real lo que se ve a través de las pantallas.

