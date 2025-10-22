Ricardo Vesga sacó su carácter y calificó sin piedad a Patty Grisales en MasterChef Celebrity

Inició el determinante capítulo de eliminación para definir por completo el Top 9 de MasterChef Celebrity 2025.

Luis Fernando Hoyos, Raúl Ocampo, Michelle Rouillard, Valentina Taguado y Pichingo corren el riesgo de la eliminación. Deben hacer un plato aprovechando de forma creativa las tapas del pan tajado.

Mientras tanto, en el balcón están las celebridades que ya aseguraron su cupo en el Top 9. Sin embargo, a diferencia de otros retos, concordaron en no prestar ayuda a los que están en riesgo a no ser que ellos mismos lo pidan.

¿Por qué Ricardo Vesga estuvo en desacuerdo con Patty Grisales en MasterChef Celebrity?

Una de las voceras para tomar la decisión de no ayudar fue la actriz Patty Grisales, algo que no le gustó mucho a su colega actor Ricardo Vesga porque le refutó.

Arrancó el reto de eliminación y en el balcón la discusión se hizo presente. Patty sentenció no prestar la ayuda.

"Si ellos le preguntan a uno algo específico, uno les ayuda, pero el tema no es hacerle el plato a nadie... Que es distinto, digo yo", según la actriz.

Enseguida, Ricardo Vesga le contestó a su colega: "Ay, no, Patty, no nos pongamos pesados".

Para Patricia no es justo hacerles el plato completo a sus compañeros porque todos quieren permanecer en MasterChef Celebrity, así que Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila y Carolina Sabino concordaron.

No obstante, Ricardo Vesga se mantuvo en su postura de ayudar: "Pero sí, ayuden, no sean mi3rdas", expresó.

¿Por qué no brindaron ayuda desde el balcón de MasterChef Celebrity?

La locutora Valentina Taguado, en medio de la cocinada, escuchó la discusión y dijo que lo mejor era que no ayudaran para que no se enfrentaran en el balcón. Pese a esto, las diferencias estuvieron latentes.

Uno de los motivos por los que probablemente no se prestó la ayuda al cien por ciento es que en la última eliminación, en la que el humorista David Sanín salió, Taguado le colaboró dándole un consejo que no le funcionó para su plato.

