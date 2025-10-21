Patty y Taguado protagonizaron rifirrafe con impacto físico del que todos se enteraron en MasterChef

Aunque parecía que entre la actriz Patricia Grisales y la locutora Valentina Taguado habían quedado solucionadas las diferencias, nuevamente se desató un rifirrafe entre las dos en MasterChef Celebrity.

Desde retos pasados, Patty y Valentina iban teniendo altercados, hasta el punto en el que la actriz no se aguantó más y le contestó. Todo eso quedó reflejado en que les fuera mal al cocinarle a las producciones del Canal RCN, pues fueron las peores calificadas junto al actor Raúl Ocampo.

¿Por qué Patty Grisales y Valentina Taguado tuvieron diferencias en MasterChef Celebrity?

Patty se desahogó frente a los chefs, sus compañeros y la presentadora Claudia Bahamón, haciendo quedar mal a Valentina. Entonces, la locutora también dio su postura.

Lo que avivó todo fue un lomo; mientras que Taguado decía que lo pitara, Grisales decía que no.

"Yo sí lo sabía que no se podía pitar (el lomo), pero dos contra una... A veces los jóvenes lo creen a uno como pendejo", expresó Patricia ante todos.

Patty Grisales da quejas y lanza furioso reclamo a Valentina Taguado en MasterChef | Foto del Canal RCN.

El chef Jorge Rausch apoyó a la actriz, pero luego Valentina Taguado se defendió y acusó a Patty Grisales de darle golp3s.

"También tuvo la increíble osadía de p3garme en la frente", dijo Taguado.

¿Patty Grisales se disculpó con Valentina Taguado en MasterChef Celebrity?

Para la actriz, se trató de un choque de generaciones, pues cabe decir que tiene muchos más años que la también influencer.

"Mi mamá siempre me crio diciendo que juego de manos, juego de marranos; a palabras como quieras, pero, por favor, no me toqu3s", recalcó la locutora.

En resumen, Patty tuvo en los distintos retos roces con Valentina, pero luego le pidió disculpas por haberle "p3gado" en la frente, algo que para la influencer fue una acción consciente.

Patty le pidió disculpas a Taguado en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

"Le dije que si le había hablado elevado, le pedía disculpas. Me dijo, no, yo entiendo que a veces le hablo así a mi mamá y le molesta", así terminó el altercado entre Patty y Taguado.

Los ganadores del reto fueron Ricardo Vesga, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila, así que pasaron directo al Top 9 de MasterChef Celebrity 2025 junto a Carolina Sabino.

