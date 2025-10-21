Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Patty y Taguado protagonizaron rifirrafe con impacto físico del que todos se enteraron en MasterChef

Patty Grisales y Valentina Taguado revelaron sus discrepancias en MasterChef Celebrity. "A palabras como quieras".

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Valentina Taguado, Patty Grisales
Patty y Taguado protagonizaron rifirrafe con impacto físico del que todos se enteraron en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Aunque parecía que entre la actriz Patricia Grisales y la locutora Valentina Taguado habían quedado solucionadas las diferencias, nuevamente se desató un rifirrafe entre las dos en MasterChef Celebrity.

Desde retos pasados, Patty y Valentina iban teniendo altercados, hasta el punto en el que la actriz no se aguantó más y le contestó. Todo eso quedó reflejado en que les fuera mal al cocinarle a las producciones del Canal RCN, pues fueron las peores calificadas junto al actor Raúl Ocampo.

Artículos relacionados

¿Por qué Patty Grisales y Valentina Taguado tuvieron diferencias en MasterChef Celebrity?

Patty se desahogó frente a los chefs, sus compañeros y la presentadora Claudia Bahamón, haciendo quedar mal a Valentina. Entonces, la locutora también dio su postura.

Lo que avivó todo fue un lomo; mientras que Taguado decía que lo pitara, Grisales decía que no.

"Yo sí lo sabía que no se podía pitar (el lomo), pero dos contra una... A veces los jóvenes lo creen a uno como pendejo", expresó Patricia ante todos.

Patty Grisales, Valentina Taguado
Patty Grisales da quejas y lanza furioso reclamo a Valentina Taguado en MasterChef | Foto del Canal RCN.

El chef Jorge Rausch apoyó a la actriz, pero luego Valentina Taguado se defendió y acusó a Patty Grisales de darle golp3s.

"También tuvo la increíble osadía de p3garme en la frente", dijo Taguado.

Artículos relacionados

¿Patty Grisales se disculpó con Valentina Taguado en MasterChef Celebrity?

Para la actriz, se trató de un choque de generaciones, pues cabe decir que tiene muchos más años que la también influencer.

"Mi mamá siempre me crio diciendo que juego de manos, juego de marranos; a palabras como quieras, pero, por favor, no me toqu3s", recalcó la locutora.

En resumen, Patty tuvo en los distintos retos roces con Valentina, pero luego le pidió disculpas por haberle "p3gado" en la frente, algo que para la influencer fue una acción consciente.

Valentina Taguado, Raúl Ocampo, Patty Grisales
Patty le pidió disculpas a Taguado en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

"Le dije que si le había hablado elevado, le pedía disculpas. Me dijo, no, yo entiendo que a veces le hablo así a mi mamá y le molesta", así terminó el altercado entre Patty y Taguado.

Artículos relacionados

Los ganadores del reto fueron Ricardo Vesga, Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila, así que pasaron directo al Top 9 de MasterChef Celebrity 2025 junto a Carolina Sabino.

Capítulos completos de MasterChef Celebrity, 10 años, descargando la app del Canal RCN. Haciendo clic aquí.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Eliminación MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

La IA predice quién sería eliminado y quedaría por fuera del Top 9 de MasterChef Celebrity 2025

La IA eligió entre Valentina, Luis Fernando, Pichingo, Michelle y Raúl quién no alcanzaría a pasar al Top 9 de MasterChef.

Patty Grisales MasterChef Celebrity Colombia

Patty Grisales ingresó al Top 9 de MasterChef Celebrity 2025: cinco participantes van a eliminación

Patricia Grisales ahora es de las mejores 9 celebridades de MasterChef Celebrity 2025 y se salvó de la temida eliminación.

Ricardo Vesga, Jorge Rausch Jorge Rausch

Jorge Rausch regaña a Ricardo Vesga y lo llama "ridículo" rumbo al Top 9 de MasterChef Celebrity

Jorge Rausch no estuvo de acuerdo con Ricardo Vesga y le dijo lo que pensaba antes de que ingresara al Top 9 de MasterChef Celebrity.

Lo más superlike

Así fue el especial regalo que Manelyk le dio a Karina García antes de su pelea Karina García

Karina García presumió el especial regalo que le hizo Manelyk previo al Stream Fighters 4

Karina García presumió el llamativo regalo que le dio Manelyk González previo a Stream Fighters 4.

J Balvin revela cautivador a foto J Balvin

J Balvin revela por qué se alejó de Valentina Ferrer cuando ella quedó embarazada

Reconocido actor causa preocupación tras fotos filtradas en condición de calle: esto se sabe Talento internacional

Reconocido actor causa preocupación tras fotos filtradas en condición de calle: esto se sabe

Ideas de maquillaje para Halloween Halloween

Ideas de maquillaje para Halloween; aquí algunos tutoriales

Belinda actúa en el escenario frente al Ayuntamiento de París durante el desfile de L'Oréal Paris. Belinda

Belinda rompió en llanto en pleno concierto, ¿cuál fue la razón?